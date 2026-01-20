un nou club de padel se deschide în sibiu. volia padel va avea 4 terenuri indoor

Lucrurile bune apar adesea din inițiative simple, pornite din pasiune. Așa a luat naștere și Volia Padel | Freedom to Play, un club de padel indoor care se deschide în curând la Sibiu și care își propune să aducă în oraș mai mult decât un sport nou: un loc unde oamenii se întâlnesc, joacă și se simt bine împreună.

Padelul poate fi o surpriză plăcută pentru mulți sibieni. Este un sport jucat în patru, ușor de învățat, dinamic, dar fără presiune. Nu trebuie să ai experiență, nu trebuie să fii „sportiv de performanță”. Este suficient să ai chef de mișcare și de socializare. Tocmai de aceea padelul a crescut atât de repede în Europa, pentru că pune accent pe bucuria jocului și pe oameni, nu pe scoruri.

Volia Padel pornește exact de la această idee. Clubul va avea patru terenuri indoor moderne, într-un spațiu gândit să fie primitor, luminos și confortabil. Dar experiența nu se oprește la joc. Vestiarele sunt moderne, dușurile oferă toate condițiile necesare, iar lobby-ul spațios și barul devin locuri firești de stat la povești înainte sau după meci. Va mai exista și o saună, pentru momentele în care relaxarea e la fel de importantă ca mișcarea. Și, bineînțeles, vor fi și surprize, pe care sibienii le vor descoperi pas cu pas.

„Freedom to Play” nu este doar un slogan, ci felul în care fondatorii, doi antreprenori sibieni, au gândit acest proiect. Volia Padel este despre libertatea de a juca fără presiune, de a veni cu prietenii, de a cunoaște oameni noi, de a face mișcare într-un mod firesc. Clubul este deschis atât celor care descoperă padelul pentru prima dată, cât și celor care au mai jucat și vor să-și perfecționeze jocul.

Proiectul este unul local, fiind gândit de oameni din Sibiu, pentru Sibiu, cu dorința de a aduce în oraș un sport modern, dar accesibil, și de a crea un spațiu care să rămână relevant pe termen lung pentru comunitate.

Iar acesta va fi unul dintre cele mai importante elemente ale clubului: comunitatea. Volia Padel vrea să fie mai mult decât un loc unde vii, joci și pleci. Clubul își propune să adune oameni, să creeze o comunitate de jucători care se întâlnesc la evenimente, competiții pentru amatori, turnee prietenoase sau activități gândite special pentru cei aflați la început. Dincolo de terenuri, miza este construirea, în timp, a unei culturi a padelului în Sibiu.

Volia Padel | Freedom to Play se va deschide în curând pe Strada Ștefan cel Mare, nr. 169, iar oamenii din spatele acestui proiect îi invită pe sibieni să descopere un nou loc unde sportul, socializarea și starea de bine se întâlnesc. Un loc unde poți veni să joci, să râzi, să te miști și să te simți parte dintr-o comunitate. Pe paginile de Facebook și Instagram, Volia Padel arată, pas cu pas, cum prinde contur viitorul club: de la imagini din timpul lucrărilor, până la primele detalii despre locul care va aduna comunitatea laolaltă și momentul în care terenurile vor fi inaugurate.