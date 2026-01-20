Curtea de Conturi Europeană avertizează că finalizarea autostrăzii A1 între București și Nădlac este puțin probabilă până în 2030, din cauza întârzierilor semnificative și a birocrației complexe.

Auditorii europeni subliniază că anumite secțiuni, precum tronsonul Sibiu – Pitești, nu sunt încă planificate, iar procesul de consultare a părților implicate nu a fost suficient de eficient.

Potrivit Agerpres, raportul arată că autostrada este construită prin numeroase componente mici, fiecare cu autorizații separate, ceea ce încetinește implementarea. În prezent, costurile totale sunt estimate la 7,3 miliarde de euro, dar nu toate componentele au fost planificate, iar întârzierile cumulate ajung la opt ani. Situația afectează siguranța rutieră, generând ambuteiaje și un număr crescut de accidente, inclusiv coliziuni frontale.

Fonduri europene folosite ineficient

De asemenea, auditorii semnalează o utilizare ineficientă a fondurilor UE. Porțiuni precum Lugoj–Deva nu sunt utilizate corespunzător, iar greșeli de conectare au condus la pierderi de cofinanțare de milioane de euro. ECA recomandă Comisiei Europene să consolideze mecanismele de supraveghere, să asigure analize mai riguroase înainte de acordarea de finanțare și să utilizeze instrumentele existente pentru planificarea pe termen lung a megaproiectelor.

Raportul reprezintă o actualizare a analizei din 2020 și include opt megaproiecte de transport din UE, cu un cost total de 54 de miliarde de euro. Auditorii arată că întârzierile și creșterile de costuri s-au accentuat: în 2025, proiectele sunt, în medie, în întârziere cu 17 ani, iar costurile au crescut cu 82% față de estimările inițiale. Concluzia este clară: rețeaua centrală TEN-T nu va fi finalizată până în 2030.

Problemele identificate includ pandemii, război, cerințe normative noi și dificultăți tehnice. În ciuda acestor situații, Comisia Europeană a folosit foarte puțin instrumentele juridice disponibile pentru a solicita explicații privind întârzierile. ECA recomandă consolidarea rolului coordonatorilor europeni și o mai bună supraveghere a megaproiectelor viitoare, pentru a asigura respectarea termenelor și a finanțării europene.