vești bune de la meteorologi: se încălzește vremea în românia

Prognoza meteo pe patru săptămâni: temperaturi peste normal și precipitații variabile în România

Potrivit Mediafax, meteorologii anunță o schimbare importantă a regimului termic în următoarele săptămâni. Conform prognozei pentru intervalul 19 ianuarie – 16 februarie 2026, temperaturile medii vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă, în special la finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, în timp ce precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă la nivel național.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Valorile termice vor fi sub media specifică perioadei în regiunile centrale, nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și sud-vest a țării. În celelalte zone, temperaturile se vor apropia de normalul climatologic.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în vest, nord, centru și sud-vest, în timp ce în sud-est se pot înregistra local cantități excedentare. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest se vor menține, în general, la valori apropiate de mediile multianuale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precădere în zonele montane.

Precipitațiile vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, în timp ce în celelalte zone se vor situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei, cu posibilitatea unor valori ușor mai scăzute în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, în special în sudul țării.

Meteorologii precizează că aceste estimări vizează mediile săptămânale și pot suferi modificări pe măsură ce intervalele analizate se apropie.