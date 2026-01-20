La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a fost inaugurat un nou ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, în cadrul Poliției Orașului Cisnădie.
Programul de funcționare al ghișeului de pe strada Patrioților nr. 1 este stabilit astfel:
- Marți și Miercuri
- Interval orar: 10:00 – 13:00
Persoanele interesate pot consulta informații suplimentare privind documentele necesare pentru obținerea certificatelor de cazier judiciar accesând site-ul oficial al IPJ Sibiu, prin următoarele linkuri:
- Model cerere certificat cazier judiciar – persoane fizice
- Informații generale despre cazierul judiciar
Ultima oră
- Adolescent lovit de o mașină pe o stradă din Sibiu acum o oră
- Puya revine la Sibiu cu un concert care promite să rupă: show total pe 23 ianuarie! acum 2 ore
- Coloși pe șosele la Sibiu: transporturi agabaritice speciale pentru autostrada Sibiu–Făgăraș acum 2 ore
- Record de vizitatori la patinoarul din Mediaș: cei mai mulți au fost copii acum 2 ore
- Vești bune pentru sibieni: ghișeu nou pentru cazier judiciar, deschis într-un oraș important din județ acum 2 ore