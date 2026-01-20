vești bune pentru sibieni: ghișeu nou pentru cazier judiciar, deschis într-un oraș important din județ

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a fost inaugurat un nou ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, în cadrul Poliției Orașului Cisnădie.

Programul de funcționare al ghișeului de pe strada Patrioților nr. 1 este stabilit astfel:

Marți și Miercuri

Interval orar: 10:00 – 13:00

Persoanele interesate pot consulta informații suplimentare privind documentele necesare pentru obținerea certificatelor de cazier judiciar accesând site-ul oficial al IPJ Sibiu, prin următoarele linkuri: