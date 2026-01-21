aur crește la loc în sondaje după declinul din decembrie

AUR, partidul condus de George Simion, revine pe un trend ascendent în intenția de vot și conduce detașat clasamentul preferințelor electorale pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research și publicat miercuri.

Formațiunea recuperează reculul înregistrat la finalul anului trecut și ajunge la un scor apropiat de cel cumulat al următoarelor trei partide clasate.

Potrivit HotNews, sondajul a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Conform datelor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre români ar vota pentru AUR. În precedentul sondaj INSCOP, realizat în noiembrie 2025, partidul era creditat cu 38%, ceea ce indică o creștere semnificativă la începutul acestui an.

Pe locul al doilea se află PSD, cu 18,2% din intențiile de vot, urmat de PNL, care ar obține 13,5%. USR este creditat cu 11,7%, în timp ce UDMR se situează la limita pragului electoral, cu 4,9%. De-a lungul timpului, însă, Uniunea a mai fost plasată sub prag în sondaje, reușind ulterior să intre în Parlament, în principal datorită mobilizării electoratului maghiar.

Împreună, PSD, PNL și USR adună 43,4% din intențiile de vot, iar dacă este inclus și UDMR, scorul ajunge la 48,3%. De cealaltă parte, partidele din opoziția parlamentară cumulează 45,8%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că raportul de forțe dintre partidele aflate la guvernare și cele din opoziție tinde să se echilibreze la începutul anului 2026, pe fondul revenirii AUR peste pragul de 40%.

„Analiza riguroasă a evoluției intenției de vot în ultimele 9 luni, din mai 2025 până în ianuarie 2026, evidențiază o stabilitate remarcabilă pentru toate partidele, variațiile lunare fiind mici și rare. Partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni generate de evoluțiile din economie și prețuri, politica fiscală și taxele, politica externă, justiție sau riscurile de securitate și război. Ne aflăm, deocamdată, într-un status-quo politic rigid, care descurajează rupturile de ritm și crizele politice majore”, a declarat Remus Ștefureac.