a murit artistul plastic marcel bunea: era cetățean de onoare al cisnădiei

Astăzi, comunitatea artistică din România și din Cisnădie se despart, cu profund regret, de Marcel Bunea, artist plastic și profesor universitar, Cetățean de Onoare al orașului și personalitate marcantă a artei contemporane românești.

Marcel Bunea s-a născut la 20 martie 1952, în Cisnădie. A urmat cursurile Liceului de Muzică și Arte Plastice din Sibiu, iar ulterior ale Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. De-a lungul unei cariere remarcabile, a susținut numeroase expoziții personale și a participat la expoziții colective, atât în țară, cât și în străinătate, contribuind semnificativ la dezvoltarea și promovarea artei românești contemporane.

Potrivit unei postări pe Facebook a Primăriei Cisnădie, Marcel Bunea a avut, pe lângă activitatea artistică, o implicare constantă în mediul academic și cultural. Ca profesor universitar, a format și a influențat generații întregi de studenți și artiști, fiind apreciat pentru rigoarea profesională, pasiunea pentru artă și deschiderea către dialogul cultural.

“Implicarea sa în mediul cultural și academic, precum și activitatea sa didactică, au influențat pozitiv generații de studenți și artiști. Pentru întreaga sa activitate, a fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer și cu titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Cisnădie.

Plecarea sa lasă un gol profund în comunitatea culturală și în inimile celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat. Primăria Orașului Cisnădie transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!” transmite Primăria Cisnădie