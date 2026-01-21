accident mortal pe autostrada deva - sibiu: impact devastator între o mașină și un tir / foto video

O persoană a murit, iar alte două au fost rănite grav în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de miercuri, 21 ianuarie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva – Sibiu.
Accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre o mașină și un TIR. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Deva, cu o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD. Totodată, Serviciul de Ambulanță Județean a trimis alte două echipaje medicale pentru acordarea primului ajutor.
În autoturism se aflau trei persoane: o femeie, aflată la volan, un bărbat și o fetiță în vârstă de 6 ani. Intervenția salvatorilor a început cu extragerea fetiței dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Copila a fost transportată de urgență la spital, în timp ce echipajele medicale efectuau manevre de resuscitare.
Ulterior, pompierii au reușit să-l salveze și pe bărbatul aflat încarcerat. Acesta este conștient, însă prezenta multiple traumatisme și a fost transportat de urgență la UPU Deva.
Din păcate, pentru conducătoarea auto nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să constate decesul acesteia la locul accidentului. Aceasta este din județul Botoșani și era mama fetiței din mașină
Șoferul autocamionului are 33 de ani și este din județul Olt. Acesta a fost găsit în afara TIR-ului, fiind conștient și fără a necesita îngrijiri medicale.
Traficul rutier a fost deviat prin Drumul Național Simeria – Sebeș.
