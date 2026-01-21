avertismentul unui medic pneumolog din sibiu: gerul, pericol major pentru bolnavii de plămâni

Vremea geroasă din această perioadă poate provoca numeroase probleme de sănătate, în special pentru persoanele cu boli respiratorii cronice.

Pentru a clarifica modul în care temperaturile scăzute afectează funcția pulmonară, riscurile implicate și măsurile de prevenție necesare, dr. Lavinia Danciu, medic primar pneumolog și Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, explică în detaliu cum frigul influențează căile respiratorii și de ce pacienții cu afecțiuni pulmonare trebuie să fie extrem de atenți în sezonul rece.

Gerul accentuează riscurile pentru pacienții cu boli respiratorii cronice

Temperaturile extrem de scăzute din timpul iernii au un impact direct asupra sănătății respiratorii, în special în cazul persoanelor diagnosticate cu boli pulmonare cronice, precum astmul bronșic, bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), bronșiectaziile sau fibroza pulmonară, afecțiuni care se pot agrava considerabil în perioadele de ger accentuat.

„În momentul în care inspirăm aer rece, acesta ajunge rapid în căile respiratorii inferioare, unde determină un răspuns reflex de constricție a musculaturii bronșice. Practic, bronhiile se îngustează, crește rezistența la fluxul de aer, iar pacientul resimte senzația de lipsă de aer, tuse și uneori respirație șuierătoare. La pacienții cu boli cronice, acest mecanism este mult mai accentuat și mai greu de controlat”, explică dr. Lavinia Danciu, medic primar pneumolog.

Studiile recente indică faptul că frigul scade cu până la 60% apărarea căilor respiratorii împotriva virușilor și bacteriilor. Deci, pe de o parte, în sezonul rece, frigul mai poate reduce microbii, dar pe de altă parte scade foarte mult și imunitatea la nivelul căilor respiratorii.

Pe lângă efectul direct al aerului rece, umiditatea scăzută specifică acestui sezon joacă un rol important în apariția complicațiilor respiratorii.

„Aerul rece este și foarte uscat. Acesta deshidratează mucoasa căilor respiratorii, care în mod normal are rol de barieră de protecție. Când această mucoasă este uscată și iritată, mecanismul prin care plămânul se curăță de particule și microorganisme – devine ineficient. Astfel, virusurile și bacteriile pătrund mai ușor și produc infecții respiratorii”, detaliază doamna doctor.

Exacerbări frecvente și risc crescut de spitalizare

În sezonul rece, medicii observă o creștere constantă a numărului de exacerbări acute ale bolilor respiratorii cronice, multe dintre acestea necesitând internare.

„Pentru un pacient cu BPOC sau astm, o exacerbare înseamnă o deteriorare bruscă a funcției pulmonare, cu creșterea inflamației bronșice și a secrețiilor. Gerul, asociat adesea cu poluarea crescută din marile orașe, reprezintă un adevărat declanșator. Din păcate, fiecare exacerbare severă duce la pierderea progresivă a funcției pulmonare, iar recuperarea completă nu mai este întotdeauna posibilă”, avertizează dr. Lavinia Danciu, medic primar pneumolog.

Specialistul subliniază că mulți pacienți ajung la medic prea târziu, ignorând simptomele inițiale.

„Tusea persistentă, oboseala la eforturi minime sau necesarul crescut de medicație de salvare nu trebuie considerate normale. Acestea sunt semnale de alarmă care indică faptul că boala este dezechilibrată”, adaugă dr. Lavinia Danciu.

Prevenția, cheia controlului bolilor respiratorii în sezonul rece

Medicii atrag atenția că majoritatea complicațiilor pot fi prevenite prin măsuri simple, dar corect aplicate.

„Tratamentul de fond inhalator trebuie administrat zilnic, chiar dacă pacientul se simte bine. Acesta are rol antiinflamator și menține bronhiile deschise. Întreruperea tratamentului pe timp de iarnă este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le întâlnim”, explică dr. Lavinia Danciu .

De asemenea, protejarea căilor respiratorii este esențială în zilele cu temperaturi foarte scăzute.

„Recomand pacienților să își acopere nasul și gura cu o eșarfă sau mască atunci când ies afară. Aerul inspirat se încălzește și se umidifică parțial, reducând impactul direct asupra bronhiilor. Respirația pe nas, nu pe gură, este un alt detaliu extrem de important”, precizează medicul pneumolog.

Vaccinarea și monitorizarea medicală regulată

Un alt pilon important al prevenției este vaccinarea.

„Infecțiile respiratorii sunt principalul factor declanșator al exacerbărilor severe. Vaccinarea antigripală anuală, vaccinarea antipneumococică și vaccinarea împotriva virusului sincițial respirator pot reduce semnificativ riscul de complicații, spitalizări și chiar mortalitatea în rândul pacienților cu boli pulmonare cronice”, afirmă dr. Lavinia Danciu.

În final, trebuie subliniată importanța monitorizării medicale constante .

„Trebuie să înțelegem că bolile respiratorii cronice nu intră în pauză iarna. Dimpotrivă, este perioada în care trebuie să fim mult mai vigilenți. Un control pneumologic la timp și o bună comunicare medic – pacient pot face diferența dintre o iarnă trecută fără probleme și una cu complicații serioase. În fața oricărei probleme de sănătate, recomand populației să se bazeze în primul rând pe sfatul medicului, singura sursă avizată medical și să evite informațiile neverificate sau incomplete din mediul online”, concluzionează medicul pneumolog.

Așadar, pentru pacienții cu boli respiratorii cronice, iarna nu este doar un anotimp dificil, ci o perioadă care necesită grijă suplimentară, cu informare corectă, prevenție și sprijin medical constant, complicațiile pot fi prevenite, iar calitatea vieții poate fi menținută chiar și în cele mai geroase zile.