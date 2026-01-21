baia populară sibiu se închide publicului: primăria vine cu explicații

Baia Populară Sibiu va fi închisă publicului între 27 ianuarie și 3 februarie, pentru lucrări de igienizare, întreținere și reparații curente în întreaga clădire.

Apa din bazinul de înot și cele două bazine din zona de relaxare este curățată permanent, printr-un sistem modern de filtrare. Pe lângă aceasta, periodic, se realizează și o igienizare mai amplă, ce presupune golirea apei, curățarea și dezinfecția generală cu substanțe speciale, utilizate în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Ulterior, acestea vor fi reumplute cu apă, care va fi tratată și reîncălzită la temperatura specifică fiecărui bazin, iar la final se va regla concentrația de clor și nivelul PH-ului, pentru a asigura calitatea apei.

În perioada menționată se vor efectua și diverse lucrări de reparații și mentenanță în clădire, pentru ca Baia Populară să asigure cele mai bune condiții și confort pentru clienții săi.

Baia Populară Sibiu își va aștepta din nou oaspeții începând de miercuri, 4 februarie, pentru sport, mișcare și relaxare.