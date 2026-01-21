christ afalna, înainte de debutul la fc hermannstadt: ”să vină golurile”/ video

Noul atacant al lui FC Hermannstadt, Christ Afalna va debuta vineri seară, în meciul de pe ”Municipal”, cu Dinamo București.

Venit în iarnă de la Unirea Slobozia, camerunezul este încântat de ce a găsit la Sibiu și este gata să marcheze în porțile adverse. După șase ani în țară, Christ vorbește deja fluent limba română.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Mă bucur foarte mult că am venit aici să fac treabă cu echipa și să ajut cum pot, cred că vom face o treabă bună la Sibiu. Orașul este mare și frumos și mă simt bine, niciodată nu am stat aici și veneam doar pentru un meci” a spus Afalna, într-un interviu acordat pentru paginile oficiale de socializare ale clubului.

A marcat pentru Slobozia la Sibiu

Christ a marcat pentru Slobozia în jocul de la Sibiu, 2-0 pentru ialomițeni în septembrie 2025 și își amintește că a fost întrebat la interviurile de la finalul meciului dacă ar veni la FC Hermannstadt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Țin minte că după jocul de la Sibiu am fost la interviu, m-a întrebat un jurnalist dacă pot să vin aici, la echipă. Fanii m-au înjurat când am ieșit și am fost întrebat dacă aș veni în cazul că mă ofertează Sibiu, am zis că da, așa e la fotbal, iar eu sunt fotbalist. Și uite că după câteva luni, sunt deja aici” a povestit noul atacant al lui FC Hermannstadt.

”Primul obiectiv e salvarea”

Afalna a fost suspendat pentru primul meci din acest an al sibienilor, de la Ovidiu și va debuta vineri, de la ora 20.00, în jocul cu Dinamo, de pe ”Municipal”.

”Pentru mine, antrenamentele sunt mișto, mă bucur mult că am găsit aici un colectiv frumos. Primul obiectiv este să salvăm pe FC Hermannstadt de la retrogradare, iar dacă va fi să vină și golurile, cu atât mai bine, vrem să luăm trei puncte de la fiecare meci. Eu îi invit pe toți suporterii la meciuri, pentru că avem nevoie de ei. Indiferent ce se întâmplă, cu suporterii alături de noi, echipa poate să facă mai mult și să reușească rezultate mai bune. Avem nevoie de suporteri în fiecare meci, nu doar cel cu Dinamo” a încheiat Christ Afalna.

Camerunezul a mai jucat în România pentru Somuz Fălticeni și Unirea Slobozia. El a semnat în această iarnă pentru un an și jumătate cu FC Hermannstadt.