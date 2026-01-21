condiții mai bune pentru copiii cu nevoi speciale: 12 săli de clasă reamenajate la csei turnu roșu

Consiliul Județean Sibiu anunță finalizarea, în luna ianuarie, a lucrărilor la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, unitate aflată în subordinea sa, investiție menită să îmbunătățească condițiile de studiu pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

Lucrările au avut o valoare totală de 81.915 lei și au constat în înlocuirea parchetului în 12 săli de clasă, intervenție necesară pentru asigurarea unui mediu sigur și adecvat activităților educaționale desfășurate zilnic cu elevii.

Finanțarea principală a fost asigurată de E.ON Gaz, prin proiectul „Dăruiește Lumină”, cu suma de 74.044 lei, diferența de 7.870 lei fiind acoperită din bugetul Consiliului Județean Sibiu, pentru finalizarea integrală a investiției.

„Educația incluzivă presupune atenție la detalii care, pentru acești copii, fac diferența în fiecare zi. Vorbim despre siguranță, confort și normalitate. Le mulțumesc partenerilor de la E.ON pentru sprijin și echipei de la CSEI Turnu Roșu pentru colaborarea eficientă”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„O reală satisfacție să fiu alături de echipa E.ON Energie România care a adus energie și sprijin Centrului Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu! Promit că astfel de fapte bune vor continua, de fiecare dată când voi avea ocazia, voi face tot posibilul de a sprijinii și alte unități care au nevoie de sprijinul comunității noastre din Sibiu. Personal consider ca faptele bune se fac “în liniște”, a transmis Mihai Achim – Manager Clienți Business, E.ON Energie România.

La CSEI Turnu Roșu învață 97 de elevi proveniți din Turnu Roșu și alte opt localități învecinate.