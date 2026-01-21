copiii campioni ai sibiului în pericol să nu mai ajungă la campionatele mondiale: acro dance are nevoie de ajutor

După participări în anii trecuți la Europene și Mondiale, Kids Acro Dance Sibiu are nevoie de sponsori pentru a putea merge și în acest an la competiții internaționale.

Clubul Sportiv Kids Acro Dance by Andreea Baștea este singurul pe această ramură sportivă din Sibiu și le oferă copiilor oportunitatea de a descoperi bucuria mișcării, disciplina și performanța sportivă într-un cadru modern și profesionist.

Din octombrie 2025, clubul funcționează într-o locație nouă, situată pe Strada Distribuției nr. 7A, special amenajată și dotată cu aparatură performantă pentru gimnastică și Acro Dance.

Acro Dance-ul este centrul activității clubului, oferind copiilor șansa de a urma un parcurs complet, de la începători până la performanță, și de a participa la competiții naționale și internaționale.

Secțiunea de gimnastică, disponibilă ca hobby, sprijină dezvoltarea armonioasă și distracția, dar vedeta rămâne Acro Dance-ul, unde fiecare copil poate progresa pas cu pas până la nivel de performanță.

Cursurile sunt susținute de profesoara Andreea Mihaela Baștea, președintele și fondatorul clubului. Andreea este fostă gimnastă de performanță, profesor grad I și antrenor de gimnastică artistică, cu peste 25 de ani de experiență, astfel că asigură pregătirea sportivilor la standarde profesioniste.

Totodată, Andreea Baștea este juriu licențiat în Acro Dance, Dans Contemporan, Liric, Jazz, Aerobic Dance, Show Dance și Fantezie Coregrafică, oferind astfel copiilor o formare completă, corectă și sigură, orientată spre performanță.

”Acro Dance, nu prea cunoscut în Sibiu”

Kids Acro Dance Sibiu are circa 100 de copii cu vârste de la 4 până la 15 ani. ”În general vin copii, deși Acro Dance nu prea este cunoscut in Sibiu, practic este o combinație între gimnastică și dans, se pot învăța ambele în același timp. Dacă începătorii fac 2 antrenamente pe săptămână, la avansate se ajunge la 4-6 ședințe de pregătire” a explicat Andreea Baștea.

Cum taxele plătite de părinți sunt singurul venit pentru un club privat, profesoara Andreea Baștea spune că în acest an, Acro Dance Sibiu va merge la competiții internaționale doar dacă va găsi un sponsor.

”Anul trecut am fost cu grupa de performanță la Mondiale și Europene, totul a fost suportat de părinți și costurile au fost ridicate, de la costume, cipici, legitimări, transport cu autocarul, masă și cazare. E nevoie de o mică pauză, anul acesta vom merge doar la competiții naționale. Copiii își doresc să participe la calificările pentru Mondiale din luna mai, dar avem nevoie de sponsori, ar fi foarte ok dacă am găsi pe cineva să ne ajute cu aceste costuri” a explicat Andreea Baștea.

Palmares național și internațional

Kids Acro Dance Sibiu se mândrește cu un palmares bogat, sportivii clubului reușind peste 600 de clasări pe podium în competiții naționale.

La nivel internațional, performanțele sunt remarcabile. Astfel, în 2024, clubul a obținut titlul de campion mondial la Producție All Age în Slovenia, alături de peste 8 clasări în primele 8 mondial în Polonia. Anul trecut, la Campionatul Mondial de Acro Dance din Italia, sportivii Kids Acro Dance Sibiu au înregistrat peste 7 clasări pe locurile 5-8, confirmând constanța și valoarea pregătirii competiționale.

În elita cluburilor din țară

Kids Acro Dance Sibiu se află în elita cluburilor de profil din România, fiind recunoscut pentru performanțele sale și capacitatea de a concura la cel mai înalt nivel, atât pe plan național, cât și internațional.

Activitatea clubului este organizată pe grupe structurate în funcție de nivelul de pregătire, permițând copiilor să evolueze progresiv, de la inițiere până la performanță.

Participarea la competiții, festivaluri și evenimente culturale completează parcursul sportiv, oferind copiilor o experiență complexă și motivantă.

Kids Acro Dance Sibiu nu este doar un club, ci o comunitate unde fiecare copil este încurajat să-și descopere pasiunea și să atingă excelența. Fie că micuții doresc să învețe să se miște corect, să se distreze sau să strălucească pe scenă, aici își găsesc locul perfect.