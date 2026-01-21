criminalul lui kreiner, adus în țară: zuleam a aterizat în bucurești

Al treilea suspect în cazul crimei omului de afaceri Adrian Kreiner a fost adus în țară. Cosmin Costinel Zuleam a aterizat luni în București.

„La data de 21 ianuarie 2026, în urma cooperării internaționale, pe Aeroportul Henri Coandă, a fost realizată predarea unei persoane, urmărită internațional din categoria MOST WANTED, pe numele căreia a fost emis un mandat de arestare preventivă”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Potrivit reprezentanților poliției, a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Vă reamintim că, în urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, la data de 15 ianuarie 2026, acesta a fost localizat și reținut în Indonezia. (DETALII AICI)

VEZI ȘI: Imagini din momentul reținerii ucigașului Zuleam: Interpolul a intrat peste el în casă

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, adaugă reprezentanții IPJ Sibiu.

Criminalul urmează să fie introdus într-o unitate de arest a Poliției Române.

Anul trecut, Poliția Română a adus în țară aproximativ 900 de persoane urmărite la nivel internațional.