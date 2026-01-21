doi vâlceni au furat mai multe utilaje din sibiu: prejudiciu de zeci de mii de lei

În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște și Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat, sub supravegherea procurorului de caz, au efectuat două percheziții domiciliare pe raza județului Neamț, într-un dosar penal pentru abuz de încredere.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 15-16 ianuarie, doi bărbați, de 44 și 42 de ani, din județul Vâlcea, ar fi însușit pe nedrept mai multe utilaje și unelte pe care le primiseră pentru exploatarea de material lemnos într-o societate comercială din județul Sibiu.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 25.000 de lei. În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat toate bunurile sustrase, prejudiciul fiind recuperat integral.

