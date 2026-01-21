drumeții ghidate pentru elevii din sibiu

Elevii din Sibiu vor merge în drumeții împreună cu ghizii de la „Anii Drumeției”. Aceștia vor afla cât de important este să petreci timp în natură, fiindu-le promovate valorile ecoturismului.

Proiectul „Aventura cu clasa” va continua și anul acesta. Consiliul Județean urmează să aprobe parteneriatul dintre Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu, în vederea organizării de drumeții ghidate pentru elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ sibiene.

„Scopul principal al acestor drumeții este promovarea unui stil de viață sănătos, dar și a traseelor turistice din județ, încurajând totodată cunoașterea și respectarea patrimoniului natural, precum și a obiectivelor turistice aflate în apropierea acestora”, se arată în raportul de specialitate.

Lansat în 2021, „Anii Drumeției” a crescut constant și a devenit un reper național în domeniul ecoturismului. Având sloganul „Liber în aer liber”, programul a însemnat reabilitarea, marcarea și extinderea a peste 800 de kilometri de poteci turistice din Munții Făgăraș, Lotru și Cindrel, dar și crearea unor comunități de oameni care aleg să descopere județul Sibiu pas cu pas, cu respect față de natură.