hoț de telefoane prins rapid în sibiu: un bărbat de 52 de ani

În cursul zilei de ieri, 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii sibieni au fost sesizați prin 112, despre un furt produs în municipiu.
Apelul a fost efectuat de o femeie, administratorul unui magazin și care a semnalat furtul telefonului său mobil.
În urma investigațiilor și cercetărilor penale, desfășurate cu operativitate, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat, în aceeași zi, un bărbat de 52 de ani, domiciliat în Ocna Sibiului, suspectat de comiterea faptei.
Telefonul mobil a fost recuperat și restituit imediat persoanei vătămate.
FOTO Mediafax
Ultima oră
- Unde te relaxezi la saună în Sibiu: lista locurilor care te scapă de stres și prețuri acum 39 de secunde
- Incident grav la Sibiu: elevă bătută de două colege într-o școală / video acum 3 minute
- Un retailer gigant din Asia intră pe piața din Sibiu: anunță deschiderea unui magazin și face angajări acum 9 minute
- Imagini superbe la Sibiu: zeci de egrete surprinse în plin ger pe râul Cibin / foto acum 27 de minute
- Cum alegi lansete feeder universale pentru lacuri comerciale și sălbatice acum 36 de minute