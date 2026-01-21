hoț de telefoane prins rapid în sibiu: un bărbat de 52 de ani
Un tanar este adus la audieri la sediul DIICOT Timisoara, luni, 20 ianuarie 2014. Politisti si procurori DIICOT Timisoara desfasoara, luni, opt perchezitii la Timisoara si alte opt la Craiova, la persoane suspectate de trafic de canabis si etnobotanice. ADRIAN PICLISAN / MEDIAFAX FOTO

În cursul zilei de ieri, 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii sibieni au fost sesizați prin 112, despre un furt produs în municipiu.

Apelul a fost efectuat de o femeie, administratorul unui magazin și care a semnalat furtul telefonului său mobil.

În urma investigațiilor și cercetărilor penale, desfășurate cu operativitate, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat, în aceeași zi, un bărbat de 52 de ani, domiciliat în Ocna Sibiului, suspectat de comiterea faptei.

Telefonul mobil a fost recuperat și restituit imediat persoanei vătămate.

FOTO Mediafax

Ultima oră