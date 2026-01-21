hoț de telefoane prins rapid în sibiu: un bărbat de 52 de ani

În cursul zilei de ieri, 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii sibieni au fost sesizați prin 112, despre un furt produs în municipiu.

Apelul a fost efectuat de o femeie, administratorul unui magazin și care a semnalat furtul telefonului său mobil.

În urma investigațiilor și cercetărilor penale, desfășurate cu operativitate, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat, în aceeași zi, un bărbat de 52 de ani, domiciliat în Ocna Sibiului, suspectat de comiterea faptei.

Telefonul mobil a fost recuperat și restituit imediat persoanei vătămate.

FOTO Mediafax