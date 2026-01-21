imagini superbe la sibiu: zeci de egrete surprinse în plin ger pe râul cibin / foto

Mai multe egrete au fost observate astăzi, 21 ianuarie, pe malul râului Cibin din Sibiu, atrăgând atenția trecătorilor și a iubitorilor de natură.

Păsările au fost văzute frecvent în ultimele săptămâni, oferind o priveliște rară și spectaculoasă în peisajul de iarnă.

Flaviu Boerescu, pasionat de fotografie și natură, care aleargă pe malul Cibinului iarna, atunci când ciclismul devine mai dificil, a observat și fotografiat egretele. La început au fost doar câteva exemplare, dar în ultimele săptămâni aparițiile lor au devenit tot mai frecvente, până când astăzi numărul păsărilor a depășit 20.

FOTO: Flaviu Boerescu

„Astăzi, am trecut cu mașina prin zonă, am remarcat frumusețea peisajului de iarnă și am oprit cu gândul să fac câteva poze. Când am ajuns la mal, pe partea cealaltă a râului erau peste 20 de egrete. Le-am fotografiat rapid și apoi m-am întors după 30 de minute cu aparatul foto. Păsările s-au speriat relativ ușor, astfel am reușit să le prind și în zbor, după care au dispărut din raza mea de vedere”, a povestit Flaviu Boerescu

FOTO: Flaviu Boerescu

Imaginile au fost surprinse inițial cu telefonul, iar mai apoi cu un aparat DSLR Nikon D7100, reușind să surprindă păsările și în zbor, înainte ca acestea să dispară din raza sa de vedere. Egretele sunt păsări răpitoare de talie medie, care preferă zonele cu apă, precum râuri, lacuri sau bălți, și se hrănesc în special cu pești, broaște, insecte acvatice și mici nevertebrate. Aceste păsări sunt obișnuite cu temperaturi apropiate de zero grade și pot fi observate în zonele umede chiar și iarna, atunci când sursele de hrană sunt accesibile.

FOTO: Flaviu Boerescu