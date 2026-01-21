jona clinic - noua clinică stomatologică premium deschisă în sibiu. tratamente complexe, medici de top și tehnologie de ultimă generație

Sibiul face un pas important spre medicina dentară de excelență odată cu deschiderea Jona Clinic, o clinică stomatologică premium care oferă servicii stomatologice complete chiar în centrul orașului, pe strada Regele Ferdinand nr. 2, bloc 69. Jona Clinic Sibiu aduce în comunitatea locală standarde medicale comparabile cu cele din marile centre stomatologice din România, prin tratamente avansate și tehnologie de ultimă generație.

Prin acest proiect, Sibiul se aliniază marilor centre medicale ale țării, iar pacienții au acces, în orașul lor, la proceduri stomatologice complexe, realizate de medici cu experiență națională, fără a mai fi nevoie de deplasări costisitoare în alte orașe.

Tratamente stomatologice complete, la standarde înalte

La Jona Clinic Sibiu, clinică specializată în servicii stomatologice complete, pacienții pot beneficia de o gamă largă de tratamente moderne, adaptate fiecărui caz în parte:

protetică dentară

parodontologie

ortodonție

odontoterapie

endodonție realizată cu microscop

chirurgie orală avansată

radiologie dentară

Pentru pedodonție și procedurile care necesită sedare, tratamentele pot fi continuate în locațiile partenere din București, asigurându-se continuitatea actului medical și respectarea acelorași protocoale de calitate, fiind clinică autorizată de ATI cu cameră post-operator.

Medici de top, prezenți constant în Sibiu

Unul dintre principalele avantaje ale Jona Clinic Sibiu este implicarea directă a medicilor specialiști în cazurile complexe. Doctor Jona, coordonatorul clinicii, se deplasează constant din Capitală la Sibiu pentru a oferi pacienților soluții personalizate și tratamente realizate la cele mai înalte standarde.

„Vin personal la Sibiu pentru cazuri speciale, care necesită expertiză avansată și soluții personalizate. În mod obișnuit, ajung în clinică de cel puțin cinci ori pe lună, pentru a mă asigura că pacienții din Sibiu beneficiază de același nivel de tratament ca în marile centre medicale ale țării”, declară dr. Jona.

Dr. Jona

Jona Clinic, alegerea vedetelor din România și din Italia

Reputația Jona Clinic Sibiu este deja bine cunoscută la nivel național, clinica din București fiind frecventată de numeroase celebrități care au ales profesionalismul și discreția echipei medicale. Printre vedetele care și-au rezolvat problemele dentare aici se numără Carmen Grebenișan, Mira, Ana Baniciu, Florin Salam, Adrian Minune, Xonia, Jo și Viviana Sposub. Experiența acumulată în Capitală este transferată acum și la Sibiu, unde Doctor Jona vine constant pentru a se asigura că pacienții au zâmbete perfecte.

Calitatea actului medical oferit de Doctor Jona a atras și pacienți cunoscuți la nivel internațional. Printre persoanele publice din afara României care au apelat la expertiza clinicii se numără Adriano Occulto, creator de conținut apreciat în Milano, Samurai Jay, cântăreț italian, precum și Chadia Rodriguez, artistă de renume din Italia. Faptul că influenceri, muzicieni și artiști din Italia aleg tratamentele realizate în cadrul Jona Clinic confirmă că serviciile oferite răspund celor mai exigente standarde internaționale, iar pacienții obțin rezultate estetice remarcabile: adevărate „zâmbete ca la Hollywood”.

Acces la stomatologie de top, cu prețuri gândite pentru sibieni

Chiar dacă se poziționează în segmentul premium al serviciilor stomatologice, Jona Clinic Sibiu a construit o strategie de preț adaptată realităților locale. Investițiile în tehnologie de ultimă generație și expertiză medicală avansată sunt dublate de dorința de a oferi tratamente de calitate unui public cât mai larg, păstrând un echilibru corect între performanță, siguranță și accesibilitate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Confort, siguranță și design modern

Amenajată într-un stil modern și elegant, Jona Clinic Sibiu oferă pacienților un mediu relaxant, atât în cabinetele de tratament, cât și în zona de așteptare. De la designul cabinetelor până la zona de așteptare, fiecare detaliu a fost gândit pentru a reduce anxietatea și pentru a transforma vizita la stomatolog într-o experiență medicală pozitivă, sigură și confortabilă.

Jona Clinic se află pe strada Regele Ferdinand, Nr. 2, Bloc 69 în Sibiu. Programările se pot face la numărul de telefon 021.90.38, iar programul este următorul:

Luni-Vineri: 9:00 – 21:00;

Sâmbătă: 9:00 – 14:30;

Duminică: închis.

Informații suplimentare găsiți și pe site-ul jonaclinic.ro, dar și pe Instagram @jonaclinic. Jona Clinic este prezentă și pe LinkedIn, dar și pe TikTok.