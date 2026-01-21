junii sibiului invită publicul la hora unirii: vino și tu sâmbătă

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu invită sibienii să participe la Hora Unirii, în cadrul unei animații culturale organizate sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 18:00, la Promenada Mall Sibiu, zona CineGold.

Evenimentul are o dublă semnificație: marchează 167 de ani de la Unirea Principatelor Române și debutul sărbătoririi a 35 de ani de activitate a Ansamblului „Ceata Junilor”.

Sibienii și turiștii sunt așteptați să celebreze Mica Unire, alături de tineri artiști din familia Junii Sibiului. Astfel sâmbătă 24 ianuarie 2026, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” propun publicului o animație culturală ce aduce în prim-plan frumusețea cântecelor și dansurilor populare. Momentul culminant îl va reprezenta Hora Unirii, în care se vor prinde laolaltă tinerii din familia artistică Junii Sibiului și spectatorii, într-un gest simbolic de unitate și comuniune.Animația culturală are loc la Promenada Mall Sibiu – zona CineGold, de la ora 18.

Pentru Ansamblul „Ceata Junilor”, evenimentul este unul special căci deschide anul aniversar Ceata Junilor – 35, ansamblul fiind înființat în 1991 de către maestrul Ioan Macrea. Astfel, tinerii artiști vor celebra un moment esențial din istoria României și vor reafirma continuitatea tradiției, legătura dintre generații și rolul acestui ansamblu în păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural românesc.

„Deschidem seria manifestărilor culturale din acest an cu un omagiu adus momentului istoric din 1859- Unirea Principatelor Române. Și pentru că Ceata Junilor sărbătorește 35 ani de activitate, protagoniști vor fi peste 60 de dansatori, cei mai tineri membri ai ansamblului, coordonați de Alesea Sas și George Ștreng. Atmosfera va fi animată de Orchestra de Tineret a Junilor Sibiu, condusă de Adrian Grecu. Împreună vor invita publicul la Hora Unirii, o horă a prieteniei și a frumuseții tradițiilor.” – declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Ansamblul „Ceata Junilor” reprezintă pepiniera Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”. Repertoriul extrem de divers și performanțele tehnice și artistice deosebite au adus ansamblului numeroase distincţii şi trofee obţinute la festivaluri de folclor naţionale şi internaţionale din Germania, Polonia, Turcia, Grecia, Cehia, Olanda, Danemarca, Belgia, Cipru, Serbia, Slovacia, Italia, Portugalia, Austria etc.

Accesul la evenimentul din 24 ianuarie 2026 este liber.

Parteneri: CineGold și Promenada Mall Sibiu

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.