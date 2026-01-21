lovitură grea pentru klaus iohannis: anaf a pus sechestru pe întreaga casă de pe bălcescu

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut la Tribunalul Sibiu dreptul de proprietate asupra celei de-a doua jumătăți a imobilului din centrul istoric al Sibiului, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29.

Fostul președinte Klaus Iohannis datorează statului aproape un milion de euro despăgubiri pentru chirii încasate ilegal de pe urma acestui imobil. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit Agerpres, judecătorii au admis acțiunea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – AJFP Sibiu, și au constatat nulitatea absolută a certificatului de moștenitor emis în februarie 2012, în ceea ce privește includerea imobilului din Sibiu în masa succesorală. Tribunalul a dispus, totodată, ca pârâta să lase statului român imobilul în deplină proprietate și posesie.

”Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, se menționează într-un comunicat emis anterior de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Decizia, esențială pentru intabularea completă a imobilului

Fiscul avea nevoie de această hotărâre pentru a putea intabula și cealaltă jumătate a casei, care nu fusese trecută pe numele lui Klaus Iohannis, ci pe numele familiei Baștea. Astfel, ANAF devine proprietar pe întregul imobil din centrul Sibiului.

Reamintim că, în 2015, Klaus Iohannis a pierdut definitiv în instanță casa de pe strada Nicolae Bălcescu, pe care a folosit-o integral și a închiriat-o în perioada 1999-2015, ca și cum i-ar fi aparținut în totalitate. Ulterior, ANAF i-a cerut retroactiv 4,7 milioane de lei, reprezentând chiriile încasate ilegal. Fostul șef al statului a refuzat însă să achite suma.

Executare silită și yala spartă

În septembrie 2025, președintele ANAF, Adrian Nica, anunța public că lui Klaus Iohannis i s-a solicitat să predea imobilul și că, în cazul neplății, va fi executat silit „ca orice român”. Pentru că fostul președinte a refuzat să se prezinte pentru predarea cheilor, Fiscul a spart yala și a preluat posesia imobilului.

Ulterior, ANAF l-a acționat în judecată pentru recuperarea prejudiciului. În octombrie 2025, statul român a intrat în posesia primei jumătăți a casei, ca urmare a unei moșteniri vacante. În noiembrie 2025, Fiscul a cerut instituirea sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis, însă Tribunalul Sibiu a respins rapid solicitarea. Decizia a fost atacată cu apel în decembrie 2025.

Prin hotărârea pronunțată acum, ANAF a preluat și cealaltă jumătate a imobilului.