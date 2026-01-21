piața unirii închisă traficului pentru 30 de minute: evitați zona vineri

Pentru a celebra Ziua Unirii Principatelor Române, Instituția Prefectului Sibiu, alături de autoritățile locale, va sprijini și coordona organizarea unei Hore a Unirii, care va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 10:00, în sensul giratoriu din Piața Unirii.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai administrației publice și ai instituțiilor județene, membri ai asociațiilor civice și militare, precum și cetățeni.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat închiderea traficului în zona sensului giratoriu din Piața Unirii, pentru 30 de minute, în intervalul orar 09:50 – 10:20.

Șoferii sunt rugați să aleagă rute ocolitoare în funcție de direcția de deplasare, dintre care menționăm:

Pentru circulația dinspre Bd. Corneliu Coposu, traseul va fi deviat pe str. Berăriei – str. Dobrun – str. Constantin Noica – sensul giratoriu Calea Dumbrăvii/ Bd. Vasile Milea. În acest context, pe strada Berăriei, pe sectorul cuprins între Bd. C. Coposu și ieșirea din Parcarea Teatrului, în intervalul orar menționat, se va permite circulația în ambele sensuri. Din acest motiv, pe str. Berăriei se va interzice parcarea autovehiculelor din data de 22.01.2026, ora 22.00 până în data de 23.01.2026, ora 10.20.Șoferii care iasă din Parcarea Teatrului vor putea utiliza doar ieșirea spre str. Berăriei, putând apoi să își continue drumul pe bd-ul Coposu, spre str. Constituției sau către str. Dobrun – str. C. Noica.

Circulația dinspre str. Dealului va urma traseul ocolitor pe str. Transilvaniei – str. Rennes – str. Școala de Înot sau str. Transilvaniei – Bd. Victoriei – str. Ilie Măcelariu – str. Zaharia Boiu – Str. Dr. Ștefan Stâncă – parcare Hotel My Continental – sens giratoriu Calea Dumbrăvii/ Bd. Vasile Milea.

Traficul dinspre bd. Vasile Milea va avea ruta ocolitoare: str. Constantin Noica – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea.

Traficul dinspre străzile Z. Boiu și E. Cioran va putea utiliza str. Dr. Stâncă și apoi va vira la stânga spre parcarea Hotelului MyContinental, la ieșirea din parcare urmând să își continue drumul spre dreapta, spre sensul giratoriu cu b-dul Milea și Calea Dumbrăvii.

Și circulația traseelor Tursib care tranzitează Piața Unirii va suferi o serie de modificări.