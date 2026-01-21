s-a anunțat când este programată vacanța de schi pentru elevii școlilor din județul sibiu

Ministerul Educației a anunțat calendarul vacanței de schi pentru anul 2026. Aceasta va fi organizată în trei intervale distincte, astfel încât elevii din diferite județe să poată beneficia de timp liber și de activități recreative în funcție de programul școlar local.
Pentru elevii din Sibiu, vacanța de schi va avea loc în ultima săptămână, între 23 februarie și 1 martie 2026. Aceasta le oferă oportunitatea de a se bucura de zăpadă și sporturi de iarnă, dar și de a se relaxa înainte de reluarea cursurilor școlare.
Pe scurt, calendarul vacanței de schi pe județe este următorul:
- 9 – 15 februarie: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș
- 16 – 22 februarie: Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, București, Iași, Argeș, Buzău, Olt
- 23 februarie – 1 martie: Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vaslui
Elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte calendarul școlar actualizat pentru eventuale modificări locale și să își planifice din timp activitățile din timpul vacanței.
