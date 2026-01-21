sentință pusă în aplicare la cisnădie: bărbat dus direct în penitenciar

În cursul zilei de ieri, 20 ianuarie, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie l-au identificat în municipiul Sibiu pe un bărbat de 61 de ani.
Judecătoria Sibiu a emis pe numele acestuia, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.
Acesta a fost condamnat la 3 luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru a-și ispăși pedeapsa.
