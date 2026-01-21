„și pe ger, și pe ploaie”. oamenii de la soma care țin sibiul curat

Un ceai fierbinte, pe ger, e cel mai bine primit dar

”Când am pornit motorul de dimineață arăta minus 12 grade Celsius pe bord. La șapte și cinci minute am ieșit pe poarta bazei din Cisnădie și ne-am îndreptat către Sibiu să începem traseul. Acum ne arată minus 10 grade afară și cred că toată ziua o să fie temperaturi cu minus, chiar dacă se mai încălzește puțin după ce a răsărit soarele. Aceasta este situația, și pe ploaie, și pe ger, ne facem treaba și respectăm graficul de colectare. Am câțiva ani buni de când lucrez la Soma și nu a fost zi, indiferent de condițiile meteo, în care să nu ieșim la muncă în oraș”, spune Claudiu T., șofer la compania de salubrizare a Sibiului.

Minus 12 grade la plecarea din bază: „Ne facem treaba”

Claudiu conduce o echipă formată din trei membri, el și doi încărcători. Luni dimineață, când i-am însoțit pe traseul lor din zona Pieței Cluj aveau de colectat aproximativ 850 de pubele stradale pe câteva zeci de străzi.

”În funcție de zile, trafic și alte elemente neprevăzute de pe traseu, de obicei terminăm de încărcat pe la ora 15:00, când ne retragem către bază. În zilele geroase, cum este cea de astăzi, bineînțeles că ne va lua mai mult timp. Băieții nu se pot mișca la fel de repede ca de obicei”, explică șoferul Soma.



Pauze scurte, grijă mare: „Mai urcă în cabină să se încălzească”

Pe de altă parte, sunt atenți unii cu ceilalți și au grijă ca toți să ajungă cu bine acasă la finalul unei zile de muncă, unde-i așteaptă familiile.

”Avem grijă unii de alții și tot timpul le spun că mai urce în cabină câteva minute să se încălzească. Ne îmbrăcăm foarte bine. Pe urmă, periodic vine pe traseu controlorul nostru și ne aduce ceai cald. Facem ce putem pentru a ne duce treaba la bun sfârșit”, mai spune Claudiu.

Unul dintre colegii lui, Ilie M., este încărcător și lucrează la Soma de nouă ani de zile. L-am prins în pauză de un minut, cât a băut un ceai cald, în spatele mașinii. ”Să știți că ne ajută, chiar dacă nu pare mare lucru, sunt câteva clipe în care mai uiți de ger”, spune el în timp ce suflă deasupra paharului aburind.

850 de pubele într-o dimineață: traseul începe din Piața Cluj

L-am întrebat dacă a numărat vreodată câte pubele descarcă într-o zi obișnuită. ”N-am stat exact să număr dar avem o listă cu străzile și numărul. Aș estimă că sunt cam 800 de descărcări, într-o zi normală. Indiferent cât e de frig, nu putem să nu le luăm pentru că oamenii le-au scos la poartă, se așteaptă să le ia cineva deșeurile. Dacă nu le ridicăm astăzi, mâine e deblu e muncă, că avem alt traseu.

Pe de altă parte, să știți că și oamenii sunt amabili în general, mai ales pensionarii. Unii ne mai întreabă dacă nu vrem un ceai cald sau un pahar de cafea, să ne mai încălzim. Contează, fie și gestul, că altfel nu-i ușor”, spune domnul Ilie. M..

„Pe ger, ne mișcăm mai greu”. Ritmul se schimbă

Hainele groase, mănușile și căciulile le îngreunează puțin mișcările, de aceea o zi de muncă pe ger este mai solicitantă și mai anevoioasă. Și consumul de energie este mult mai mare.

Frigul extrem din ultimele zile mai are un efect nedorit asupra muncii de zi cu zi. În unele pubele îngheață deșeurile și efectiv nu pot fi golite mecanizat, de aceea este nevoie de angajații Soma să facă un efort manual în plus. Uneori, în rare cazuri, oricât ar încerca nici nu pot goli complet conținutul.

Traseul de colectare parcurs luni a presupus mai bine de 120 de kilometri, în total. Din poartă în poartă, cu viteaza întâia, cea mai mare parte. Pornire-oprire. De sute și sute de ori. Pe măsură ce soarele s-a ridicat pe cer și a luminat în nuanțe de portocaliu Sibiul, temperatura în termometre a mai crescut cu câteva grade. Însă gerul tot mușca din obrajii înroșiți ai angajaților Soma.

”De ani de zile suntem aceeași echipă, îi cunosc pe colegii mei după cele mai mici gesturi”, explică domnul Claudiu T., în timp ce uită cu un ochi la camera mică din mijlocul bordului.

”După cum se mișcă știu că mai au de adus vreo pubelă, dacă mai trebuie să-i aștept sau pot merge la poarta următoare. Tot așa îi văd și când se resimt de la frig, atunci îi chem lângă mine în cabină să facă o pauză de încăzlire. Ne facem treaba și avem grijă unii de alții”, concluzionează domnul Claudiu.