sibianul mitichi preda, prezent la forumul economic de la davos: lideri mondiali participă la eveniment / foto

Sibianul Mitichi Preda, fondatorul Feeric Fashion Week Sibiu, este prezent, zilele acestea, la Davos, Elveția pentru a participa la Forumul Economic Mondial. La această reuniune anuală iau parte și marii lideri mondiali, precum Donald Trump și Emmanuel Macron.

Sibianul care a inițiat, în 2008, proiectul Feeric Fashion Week Sibiu se află în aceste zile la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai importante evenimente globale dedicate dialogului economic, politic și social. Prezent la reuniune, acesta afirmă că principalele sale interese vizează inteligența artificială, educația și sustenabilitatea, obiectivul fiind extinderea internațională a proiectului educațional FEERIC HUB.

„Particip la evenimente din agenda Open Forum, Polish Business Hub, AI house, Axios, Financial Times. Scopul e de dezvoltare a proiectul nostru educațional FEERIC HUB în Europa de Est, Balcani, Asia Centrală, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Am inițiat acest program în 2018 și l-am amplificat țintind să îl transformăm într-o platformă de educație antreprenorială în fashion pentru aceste regiuni și altele”, a precizat Mitichi Preda.

Potrivit acestuia, Forumul de la Davos reprezintă un cadru favorabil pentru dialog și networking la nivel înalt, dar și un spațiu în care securitatea este tratată cu maximă seriozitate, mai ales în contextul actual geopolitic.

„Sunt măsuri ridicate de securitate în zona congresului unde sunt discuțiile pe teme geopolitice. Altfel, lucrurile sunt firești ca la orice evenimente cu acces restricționat pe invitații sau acreditări”, a precizat Mitichi Preda.

Forumul Economic Mondial de la Davos a început în 19 ianuarie, debutând într-un context în care Europa se confruntă cu cea mai mare provocare strategică din ultimii zeci de ani. Agenda include subiecte sensibile precum situațiile din Ucraina, Gaza, Venezuela și Iran, pe fondul unei relații tensionate în cadrul NATO, generate de anunțul Administrației SUA privind intenția de a prelua Groenlanda, potrivit Europa Liberă România.

Ajuns la cea de-a 56-a ediție, evenimentul are ca temă centrală susținerea dialogului global. La Davos participă președinți de stat, prim-miniștri și lideri din mediul academic, de afaceri și din sectorul ONG. Printre personalitățile prezente se numără Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, Emmanuel Macron, președintele Franței, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei, și He Lifeng, vicepremierul Chinei.