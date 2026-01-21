șofer din avrig, prins cu viteză pe dn1: avea și permisul suspendat

Ieri, 20 ianuarie, în jurul orei 07:00, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula cu viteză peste limita legală pe DN1, în afara localității Șelimbăr.

Verificările efectuate au arătat că șoferul, un bărbat de 45 de ani din Avrig, avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal.

Autoritățile reamintesc că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.