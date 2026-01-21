spectacol rar pe cerul din sibiu: aurora boreală filmată în turnișor / video

Beldescu Adrian Robert, un cititor Ora de Sibiu, a surprins zilele trecute un fenomen astral spectaculos, vizibil chiar de la Sibiu.

Mai exact, acesta a filmat, luni, 19 ianuarie, aurora boreală de deasupra cartierului Turnișor din Sibiu. Fenomenul, rar pentru zona noastră, a stârnit uimire printre localnici.

Aurora boreală este un spectacol natural de lumini colorate, vizibil în special în regiunile polare, dar care poate fi observat și la latitudini mai mici în perioadele de activitate solară intensă. Aceasta apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare interacționează cu câmpul magnetic al Pământului și cu atomii din atmosferă, provocând emisii de lumină spectaculoase, de obicei verzi, roz sau violet.

FOTO – Irina Gachi

VIDEO – Beldescu Adrian Robert