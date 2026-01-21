Beldescu Adrian Robert, un cititor Ora de Sibiu, a surprins zilele trecute un fenomen astral spectaculos, vizibil chiar de la Sibiu.
Mai exact, acesta a filmat, luni, 19 ianuarie, aurora boreală de deasupra cartierului Turnișor din Sibiu. Fenomenul, rar pentru zona noastră, a stârnit uimire printre localnici.
Aurora boreală este un spectacol natural de lumini colorate, vizibil în special în regiunile polare, dar care poate fi observat și la latitudini mai mici în perioadele de activitate solară intensă. Aceasta apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare interacționează cu câmpul magnetic al Pământului și cu atomii din atmosferă, provocând emisii de lumină spectaculoase, de obicei verzi, roz sau violet.
FOTO – Irina Gachi
VIDEO – Beldescu Adrian Robert
Ultima oră
- Vreme extremă în toată țară: temperaturi și de minus 19 grade acum 54 de minute
- Avertismentul unui medic pneumolog din Sibiu: gerul, pericol major pentru bolnavii de plămâni acum o oră
- Condiții mai bune pentru copiii cu nevoi speciale: 12 săli de clasă reamenajate la CSEI Turnu Roșu acum o oră
- Alt accident feroviar grav în Spania: zeci de răniți / video acum 2 ore
- Spectacol rar pe cerul din Sibiu: Aurora boreală filmată în Turnișor / video acum 2 ore