suspiciuni grave la sibiu - copil pus să vândă jucării și să cerșească: cazul care a ajuns în atenția primăriei

Un minor care vindea jucării de pluș și apela la mila publică în fața unui magazin din Turnișor, a stârnit un val de emoție și reacții în mediul online, după ce o femeie a relatat public experiența avută cu acesta. Povestea copilului, care ar fi cerșit în frig și ar fi trăit în condiții extrem de dificile, a ridicat semne de întrebare privind siguranța și protecția sa.

O martoră a celor întâmplate a povestit pentru Ora de Sibiu că l-a întâlnit pe băiat prima dată în vară, în aceeași zonă, când era însoțit de un adult. Recent însă, l-a găsit din nou acolo, singur, vizibil slăbit și tremurând de frig, vânzând jucării de pluș cu 5 lei bucata.

„Mi-a spus că este în clasa a șaptea și că ar vrea pâine, parizer și ceva dulce. Când l-am rugat să meargă acasă pentru că era foarte frig, mi-a spus că și acasă este la fel de frig”, a relatat femeia.

Impresionată de situația copilului, femeia i-a cumpărat alimente și l-a însoțit până la poarta locuinței, unde a aflat că acesta trăiește doar cu mama sa, care ar avea probleme de sănătate. Potrivit relatării, locuința nu ar avea gaz, curent electric, iar apa ar fi înghețată. Ulterior, femeia a încercat să mobilizeze mai multe persoane pentru a verifica situația și a vedea ce forme de ajutor sunt posibile, însă inițiativa nu a avut ecoul dorit.

A doua zi, minorul a fost văzut din nou în același loc, de această dată în prezența a doi bărbați. „Mi-a fost teamă să mă mai implic. Nu știu dacă sunt rude sau altceva. Am sperat doar să nu îi fi creat probleme copilului”, a mai spus femeia, care a decis să se retragă și să nu mai intervină direct.

Informații apărute ulterior: „era o tactică”

După ce a încercat să mobilizeze mai multe persoane pentru a verifica situația copilului și a vedea ce ajutor real i se poate oferi, ea spune că a început să primească informații îngrijorătoare din alte surse.

„Ulterior, din discuții private, am aflat că mama copilului nu ar fi, de fapt, bolnavă, așa cum mi-a spus el, ci că această poveste ar fi doar o tactică pentru a stârni mila oamenilor”, a declarat femeia.

Mai mult, aceasta spune că a aflat că minorul ar fi folosit sistematic la cerșetorie de rude apropiate, inclusiv unchi, și că ar fi supravegheat de mai multe ori de adulți aflați în zonă.

foto: arhivă

,,L-au pus să-și dea jos geaca primită, pentru a atrage mai mulți donatori”

Un alt detaliu care a amplificat îngrijorarea celor care au încercat să ajute vine din mărturia unei alte femei, care ar fi cumpărat copilului o geacă groasă, pentru a-l proteja de frig.

Potrivit informațiilor primite, imediat după ce a primit haina, minorul ar fi fost obligat de adulții care îl însoțeau să o dea jos. Motivul ar fi fost acela că un copil îmbrăcat mai gros atrage mai puțină milă și, implicit, mai puțini bani din partea trecătorilor.

„Asta m-a șocat cel mai tare. Să-l pui să stea în frig intenționat, doar ca să pară mai amărât și să atragă mai mulți donatori”, a spus femeia.

„Am avut impresia că ne urmăreau”

Femeia a încercat să se reîntâlnească cu copilul împreună cu o altă persoană dispusă să ajute, însă când au ajuns la fața locului, băiatul era deja înconjurat de doi bărbați. Cei doi au plecat împreună cu minorul, iar femeia spune că s-a temut să mai intervină.

Femeia a mai relatat că, la un moment dat, ea și bărbatul care venise să o însoțească au intrat într-un magazin din zonă, iar cei doi bărbați care se aflau cu minorul ar fi intrat la scurt timp după ei. „Am avut impresia că ne urmăreau. Poate mi s-a părut, nu pot spune sigur, dar mie mi-a fost teamă”, a declarat aceasta, precizând că sentimentul de nesiguranță a determinat-o să renunțe la orice altă intervenție directă.

Reacția Primăriei Sibiu: ,,Poliția va cerceta zona”

Contactată de Ora de Sibiu, Primăria Sibiu, prin purtătoarea de cuvânt Mirela Gligore, a transmis că Poliția Locală Sibiu va monitoriza zona în care a fost semnalat cazul, pentru identificarea minorului și aplicarea măsurilor legale.

„Cu privire la cazul minorului care apelează la mila publică în fața unui magazin din complexul de pe șoseaua Alba Iulia, Poliția Locală Sibiu va monitoriza zona respectivă pentru a-l identifica pe minor și pentru a aplica părintelui/părinților amenda prevăzută de lege, în vederea descurajării acestei fapte”, a declarat Mirela Gligore.

În funcție de cele constatate, Poliția Locală colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, instituția abilitată să ofere protecție minorilor exploatați.

Cazuri similare și sancțiuni aplicate

Potrivit datelor oficiale, în anul 2025, până în prezent, Poliția Locală Sibiu a identificat 5 minori care au apelat la mila publică. Doi dintre aceștia au fost găsiți cerșind în mod repetat – unul de 16 ori, iar celălalt de 4 ori.

În total, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale părinților, pentru îndemn la apelarea la mila publică. Amenda prevăzută de Legea 61/1991 este cuprinsă între 500 și 1.500 de lei.

Mai mult, în cazurile de repetare, fapta poate deveni infracțiune. Poliția Locală Sibiu pregătește documentația necesară pentru înaintarea dosarelor către Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, în baza articolelor 214 și 215 din Codul Penal, care sancționează exploatarea cerșetoriei și folosirea minorilor în acest scop.