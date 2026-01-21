tir în flăcări pe autostrada sibiu - sebeș: arde ca o torță / update foto video

Un TIR a luat foc, în dimineața zilei de miercuri, 21 ianuarie, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș.

UPDATE 3, ORA 13:00– Traficul a fost reluat în condiții normale.

UPDATE 2, ORA 10:20 – Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a afectat în totalitate capul tractor al ansamblului TIR și partea din față a remorcii. Încărcătura de mase plastice a fost salvată. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la compartimentul motor.

UPDATE ORA 9:55 – Traficul rutier este restricționat pe o bandă , pe autostrada A1 km 277+500 m în zona localității Săliște, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.

“ISU Sibiu intervine de urgență pe A1, în zona localității Săliște, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la capul tractor și se extinsese și la remorcă. Se acționează pentru stingerea incendiului.” transmite ISU Sibiu

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit primelor date, incendiul se manifestă violent la cabina autocamionului, existând riscul de extindere la remorcă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni tehnice.

VIDEO Info Trafic Sibiu WhatsApp