trump amenință europa la davos: ”nu vom uita un refuz privind groenlanda”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Europei, în cadrul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că SUA „își vor aminti” dacă liderii europeni refuză cedarea Groenlandei.

Potrivit Sky News, Trump a declarat că interesul Washingtonului pentru Groenlanda ține exclusiv de securitatea globală.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei nu ne-o vor da. Nu am cerut niciodată altceva. Am fi putut păstra acea bucată de pământ și nu am făcut-o”, a spus liderul american, făcând referire la Danemarca, stat sub a cărui jurisdicție se află Groenlanda.

Mesajul său a devenit și mai tranșant când s-a adresat direct liderilor europeni.

„Au de ales – puteți spune da, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, iar noi ne vom aminti”, a afirmat Trump, adăugând că „o Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”.

În ciuda tonului amenințător, președintele SUA a insistat că nu intenționează să folosească forța militară pentru a obține controlul asupra Groenlandei, deși a subliniat superioritatea armatei americane.

„Probabil nu vom obține nimic decât dacă decid să folosesc forța. Am fi, sincer, de neoprit, dar nu voi face asta. Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”, a precizat Donald Trump.

Declarațiile vin într-un context tensionat al relațiilor transatlantice, în care subiectul Groenlandei revine frecvent în discursul președintelui american ca element strategic-cheie pentru securitatea globală.