un absolvent al ulbs sibiu revine la șefia ans

Absolvent al Facultății de Educaţie Fizică şi Management în Sport a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Bogdan Matei a revenit pe postul de șef al Agenției Naționale pentru Sport.

Vechiul și noul conducător al ANS, Bogdan Matei a jucat fotbal în perioada studenției la Universitatea Sibiu, echipă din Liga 3.

Matei a mai condus și Ministerul Tineretului și Sportului în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019. Anul trecut, el a fost la șefia ANS, dar a demisionat înainte de sărbători, motivând că alege familia.

Însă, la doar o lună de la demisie, el revine la conducerea ANS. În urma discuțiilor cu primul ministru, acesta a fost de acord cu revenirea lui Bogdan Matei, iar anunțul urmează să devină public zilele următoare.

Agenția Națională de Sport are în subordine 42 de direcții și 3.000 de oameni în teritoriu, 135 de oameni angajați la sediul central, 48 de cluburi sportive departamentale, Școala de Antrenori și Institutul de Cercetare pentru Sport.