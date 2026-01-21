un retailer gigant din asia intră pe piața din sibiu: anunță deschiderea unui magazin și face angajări

Retailerul malaezian MR. DIY, parte a D.I.Y. Group și operator a peste 3.500 de magazine la nivel global, intră pe piața din Sibiu, devenind al doilea oraș din România în care compania își deschide unități, după București.

Primul magazin din țară va fi în Colosseum Mall, iar acum compania a lansat anunțuri de recrutare pentru magazinul din Sibiu, căutând printre altele Store Manager, cu salariu net între 6.500 și 7.500 lei/lună.

Pentru Sibiu, MR. DIY promite nu doar un magazin cu un sortiment larg și prețuri competitive, ci și oportunități de angajare pentru cei interesați de retail, într-un mediu dinamic și internațional.

Potrivit profit.ro, MR. DIY este cunoscut pentru sortimentul său variat, prețurile accesibile și atenția acordată clienților. Magazinele oferă peste 18.000 de produse, inclusiv articole de uz casnic, hardware, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri și accesorii auto, oferind soluții practice pentru viața de zi cu zi.

Compania a fost fondată în 2005 în Kuala Lumpur, Malaezia, ca magazin de hardware pentru consumatori. În 2018 a intrat în comerțul electronic și, în 2020, a devenit companie listată la Bursa Malaysia. Expansiunea internațională a început în 2021, cu Turcia, urmată de Spania, Vietnam, Bangladesh, Africa de Sud și altele.

Strategia MR. DIY pentru România și Bulgaria face parte din planul de extindere în Europa de Est. Grupul își ajustează ritmul de expansiune, concentrându-se pe magazine de tip „MR. DIY Plus”, formate mai mari, care integrează mai multe mărci sub același acoperiș și permit vânzări mai mari per unitate.

FOTO https://images.mindtrip.ai/