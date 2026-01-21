unde te relaxezi la saună în sibiu: lista locurilor care te scapă de stres și prețuri

Saunele reprezintă un mod eficient de relaxare și aduc numeroase beneficii pentru corp, de la reducerea stresului până la detoxifiere și relaxarea musculaturii. În Sibiu există mai multe opțiuni pentru cei care vor să se bucure de acest tip de răsfăț, în perioada iernii și nu numai.

Baia Populară reprezintă una dintre principalele opțiuni atunci când îți dorești să faci saună în Sibiu. Aici sibienii găsesc o saună uscată (finlandeză), realizată complet din lemn și este încălzită electric cu ajutorul rocilor vulcanice. Are o capacitate de 7–8 persoane, iar temperatura ambientală ajunge la aproximativ 90°C. Umiditatea este scăzută, însă poate fi crescută cu ajutorul apei din găletușa aflată în interior.

Tot la Baia Populară, cei interesați pot opta și pentru sauna umedă, cunoscută și ca sauna cu aburi. Este o încăpere realizată complet din mozaic, cu banchete netede, confortabile și încălzite. Temperatura ambientală este de aproximativ 50°C, însă este resimțită ca fiind mai ridicată din cauza aburilor.

Sibienii care doresc să se relaxeze la saună la Baia Populară trebuie să se programeze online.

Baia Populară urmează să fie închisă între 27 ianuarie și 3 februarie, pentru lucrări de igienizare, întreținere și reparații curente în întreaga clădire.

Servicii de Wellness și la Aria Sibiu

La Aria Sibiu, pe lângă alte servicii, sibienii au acces la saună finlandeză și baie turcească. Potrivit specialiștilor, tratamentele de SPA sunt concepute pentru a îmbunătăți aspectul pielii și pentru a oferi o stare generală de bine. În plus, frecventarea regulată a zonei de wellness poate contribui la menținerea echilibrului dintre corp și minte, având un impact pozitiv asupra sănătății pe termen lung.

Intrarea la SPA-ul din cadrul Aria Sibiu costă 40 de lei de persoană.

Terapie cu sare și baie de aburi

La Hotel Hermanns, aceștia pot beneficia de piscină, saună finlandeză, baie de aburi, saună cu arome, terapie cu sare și fântână de gheață.

Pentru o zi de relaxare, cei interesați trebuie să plătească, de luni până joi, 160 de lei pentru o zi întreagă sau 100 de lei pentru o jumătate de zi. De vineri până duminică, tarifele sunt de 180 de lei pentru o zi întreagă și 120 de lei pentru jumătate de zi.

Accesul la SPA pentru copii este permis zilnic, între orele 12:00 și 17:00, doar pe bază de rezervare făcută cu minimum 24 de ore înainte. Copiii sub 6 ani nu au acces, iar cei de peste 6 ani pot intra doar sub stricta supraveghere a părinților sau a tutorelui legal.

Saună la Hilton Sibiu

Pe lângă zonele de meditație, saunele umede și uscate și piscina interioară (momentan închisă), Hilton Sibiu oferă și masaje pentru persoane individuale sau pentru cupluri.

Programul SPA este de luni până joi între orele 15:30 și 21:00, iar de vineri până duminică între orele 14:00 și 21:00, oferind suficient timp pentru relaxare atât în timpul săptămânii, cât și în weekend. Cei interesați trebuie să se programeze online sau telefonic.

Relaxare și la Hotel Mercure Airport

Un alt loc unde sibienii pot găsi relaxare cu ajutorul saunei este și Hotel Mercure Sibiu Airport. Acest hotel de patru stele de lângă aeroport oferă o saună uscată ca parte din facilitățile sale de wellness, alături de un centru de fitness, salon spa și opțiuni de masaj, ceea ce îl face potrivit atât pentru o pauză de relaxare după un antrenament, cât și pentru o completare a unei zile de călătorie sau concediu.

Pe lângă centrele spa dedicate, mai multe săli de fitness din Sibiu pun la dispoziția clienților și zone de saună, oferind astfel posibilitatea de relaxare după antrenament. Printre acestea se numără și sala de fitness EvoGym de pe strada Oituz, unde accesul la saună completează experiența sportivă.