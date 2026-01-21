vacanțe cu buget mic pentru sibieni în 2026: ce se caută și unde mai găsești sejururi sub 500 de euro

Sibienii au început să caute vacanțe atractive încă din luna decembrie, iar agențiile de turism din Sibiu au pregătit oferte variate pentru toate buzunarele. Destinațiile clasice all-inclusive rămân populare, iar pentru cei care doresc alternative mai accesibile există opțiuni pentru extrasezon sau destinații mai ieftine precum Tunisia sau Egipt. Prețurile încep de la câteva sute de euro și pot ajunge la peste 2.000 de euro.

În prezent, cele mai accesibile destinații de vacanță sunt Egiptul și Tunisia, în special pentru pachete all inclusive. Agentul de turism Mădălina Mihai de la Next Holiday subliniază că încă se mai pot găsi vacanțe la 500 de euro de persoană, însă în condiții de disponibilitate limitată și cu un grad ridicat de flexibilitate, adăugând că interesul pentru pachetele cu servicii incluse, costuri predictibile și siguranță a crescut constant, motiv pentru care all inclusive-ul rămâne extrem de popular.

Astfel prețurile pornesc de la aproximativ 430 de euro de persoană pentru Egipt sau Tunisia și de la 445 de euro pentru Grecia, tarifele fiind orientative și influențate de perioadă, tipul de masă, categoria hotelului, numărul de persoane și vârsta copiilor.

Alina de la Agenția Dream Travel din Sibiu propune și ea o gamă variată de destinații all-inclusive, potrivite pentru familii sau pentru cei care iubesc aventura. Printre opțiunile clasice se numără Turcia și Egipt. „Pentru tarife mai mici, Tunisia și Cipru sunt alternative atractive, cu zboruri în zilele de marți. Mallorca este recomandată pentru cei pasionați de plaje și ciclism montan, cu zboruri vineri, iar insulele grecești Creta și Rhodos rămân favorite, oferind peisaje superbe, istorie și mâncare tradițională la taverne. Creta are trei zboruri pe săptămână, iar Rhodos doar unul, în ziua de joi”, a spus agentul de turism de la Dream Travel.

Sursa foto: Dream Travel

Destinații cu sau fără plecare din Sibiu: „Diferențele de preț sunt avantajoase”

Și reprezentanții Christian Tour Sibiu confirmă că Turcia, Grecia și Egipt rămân cele mai căutate destinații. Majoritatea clienților optează pentru zboruri cu plecare din Sibiu, iar ofertele de early booking au atras căutări încă din luna decembrie. „Am introdus ofertele de early booking pe site, iar căutările au început încă din decembrie. Fiecare locație are atât prețuri ridicate, cât și variante avantajoase: în Egipt, pachetele pornesc de la 1.400 de euro și pot ajunge până la 3.000 de euro”, a declarat un reprezentant al agenției.

Printre cei interesați se află și o paletă largă de sibieni care optează pentru destinații cu plecare din Cluj sau București. „De asemenea, turiștii din Sibiu optează și pentru destinații fără plecare directă din Sibiu, alegând și aeroporturi precum Cluj-Napoca, Timișoara, București sau Budapesta, mai ales atunci când diferențele de preț sau disponibilitatea zborurilor sunt avantajoase”, a declarat Mădălina.

Dubaiul, printre preferinețele sibienilor

Ionuț Zinca de la My Way Travel Sibiu subliniază faptul că Dubaiul a devenit o destinație de interes pentru sibieni, mai ales în lunile de iarnă. „Dubai este foarte căutat în perioada februarie-martie. Hotelurile de 4 stele în oraș pornesc de la 1.200 de euro pentru două persoane, 7 nopți cu mic dejun, iar zonele Dubai Marina sau Jumeira pot începe de la 2.000 de euro. Pentru Oman avem plecări din București, iar pentru Turcia, Grecia sau Tunisia plecările din Sibiu încep în iunie”, a spus acesta.

Vacanță cu nici 2 000 de euro în Antalya

Începând cu data de 2 mai, unul dintre cele mai apreciate hoteluri de români din Antalya, Miracle Resort, oferă un sejur de 7 nopți pentru doi adulți la prețul de aproximativ 1.700 de euro, cu servicii ultra all inclusive, potrivit agenției Dream Travel. Tot în luna mai, în Egipt, la Hurghada, un sejur pentru doi adulți la hotelul Titanic Palace este disponibil de la circa 1.300 de euro.

Pentru sezonul estival, Dream Travel menționează și alte variante, precum Cipru, cu primul zbor pe 16 iunie, unde un sejur de 4 stele cu mic dejun la hotelul Margadina costă aproximativ 1.409 euro pentru doi adulți, sau Mallorca, cu primul zbor pe 12 iunie, unde un sejur similar, la un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus, pornește de la 1.350 de euro pentru două persoane.

Anul acesta, tarifele sunt dinamice și pot varia zilnic, însă reducerile early booking sunt avantajoase, în funcție de gradul de ocupare al hotelurilor și al avioanelor. „Zborurile către Antalya vor începe din 2 mai, mai devreme decât de obicei, pentru a facilita vacanțele familiilor cu copii mici și pensionarilor”, a mai spus Alina, agent de turism.