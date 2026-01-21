val de pensionări la ipj sibiu: 6 polițiști aveau funcții importante de conducere

Șaisprezece polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu s-au pensionat la finalul anului trecut, iar șase dintre aceștia ocupau funcții de conducere. În locul lor au fost desemnați sau împuterniciți alți ofițeri de către șeful instituției.

Pe lângă șeful Poliției Municipiului Sibiu, care s-a pensionat la vârsta de 48 de ani, alți 5 ofițeri cu funcții de conducere au ieșit la pensie la final de 2025.

„La finele anului trecut, 16 polițiști au încetat raporturile cu unitatea prin înscriere la pensie. Dintre aceștia, 6 ofițeri ocupau funcții de conducere, respectiv de șef al Poliției Municipiului Sibiu, șef al Secției nr. 3 Poliție rurală Agnita și șef birou la Biroul pentru Protecția Animalelor, Biroul combaterea infracțiunilor contra persoanei din cadrul Serviciului Investigații Criminale, Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier, Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Mediaș”, transmite Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Odată cu pensionarea ofițerilor care ocupau funcții de conducere, prin dispoziția șefului IPJ Sibiu au fost desemnați sau împuterniciți să coordoneze aceste structuri, până la ocuparea prin concurs a funcțiilor, noi polițiști.

Poliția Municipiului Sibiu este condusă acum de Ioan Lucian Anghel după plecarea lui Sebastian Veștemeanu.

Secția 3 Poliție Rurală Agnita este condusă de Ioan Alexandru Bratu, desemnat prin împuternicire. Anterior pe această funcție a fost Nicolae Manea.

Poliția Animalelor este condusă acum de Șerban Emilian Țichindelean, desemnat după plecarea lui Daniel Romeo Cernucan.

Biroul combaterea infracțiunilor contra persoanei din cadrul Serviciului Investigații Criminale este condus de Aurelian Cristian Chiș după plecarea lui Alexandru Ovidiu.

Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier este condus de inspectorul principal de poliție Dumitru Veștemeanu, după plecarea lui Vasile Tudor.

Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Mediaș a fost condus de Iulia Zgripcea, iar acum postul este vacant.

La data de 31 decembrie 2025, IPJ Sibiu avea un deficit de personal de 23,30%.