valul de gripă crește în sibiu. peste 200 de cazuri în 7 zile

A treia săptămână de raportare din acest an a adus creșteri semnificative la toate tipurile de afecțiuni virale monitorizate în județul Sibiu.

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Sibiu, s-au înregistrat cu 57 de cazuri mai multe de gripă, 175 de pneumonii în plus față de săptămâna anterioară și o creștere de 814 cazuri de infecții respiratorii acute.

Autoritățile sanitare reamintesc că, în actualul sezon gripal 2025 – 2026, au fost înregistrate trei decese cauzate de gripă. Toate persoanele decedate erau nevaccinate antigripal, cu vârste cuprinse între 60 și 90 de ani.

Situația gripei în județul Sibiu

În perioada 12-18 ianuarie 2026, medicii au raportat către DSP Sibiu 236 de cazuri de gripă, dintre care 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator. Este vorba despre 3 bărbați și 6 femei, cu vârste între 55 și 89 de ani. Formele de boală au predominat la copii și vârstnici.

În 27,11% dintre cazuri a fost necesară internarea, în special în rândul copiilor sub un an și al persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. În această perioadă a fost raportat un deces asociat gripei, la o persoană din categoria de vârstă 50-64 de ani.

Infecțiile respiratorii acute, în creștere accentuată

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a crescut cu 57% față de săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, dar și în rândul populației active.

Formele de boală au fost, în majoritate, ușoare, internarea fiind recomandată în doar 3,45% din cazuri, în principal la copiii cu vârsta sub un an. Nu au fost raportate decese.

Tot mai multe pneumopatii, mai ales la vârstnici

Și pneumopatiile au fost în creștere în cea mai recentă perioadă de raportare. La nivelul județului Sibiu au fost înregistrate 489 de cazuri, cele mai multe la persoane cu vârsta de 65 de ani și peste. Tot această categorie de vârstă a necesitat cele mai multe internări. Nu au fost raportate decese.

Bilanțul sezonului gripal în Sibiu

De la începutul perioadei de monitorizare, 29 septembrie 2025, și până la 18 ianuarie 2026, în județul Sibiu au fost înregistrate:

1.207 cazuri de gripă, dintre care 71 confirmate prin test RT-PCR

21.810 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare

4.509 cazuri de pneumopatii

Recomandările DSP Sibiu

„Era previzibilă o astfel de creștere, dictată pe de-o parte de reluarea activității populației după sărbători iar pe de altă parte de specificul sezonului. Să nu uităm că suntem în plin sezon gripal, să nu uităm că printre noi sunt și persoane mai sensibile sau cu sănătate precară și că au nevoie și de ajutorul nostru să îi protejăm. Sibienilor le recomandăm să respecte măsurile, deja cunoscute, de prevenire a infectărilor și răspândirii virusurilor gripale”, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, ec. Horațiu Cojocaru.

Specialiștii recomandă: