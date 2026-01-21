Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, până vineri, 23 ianuarie, ora 10:00, și un Cod galben de ger pentru miercuri seară și joi dimineață.

În județul Sibiu, temperaturile vor fi extrem de scăzute, cu minime în jurul -15…-10 grade în zonele montane și centrale. În regiunile sudice și estice ale țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei, iar vântul va avea intensificări locale de 40-50 km/h.

Potrivit Mediafax, România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, ger intens și precipitații mixte.

Pe parcursul zilei de miercuri, în nordul, centrul și sud-estul țării, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi, gerul va persista în nordul și centrul țării, cu temperaturi cuprinse între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, în special în a doua parte a nopții și în dimineața zilei de joi, vor fi precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va depune polei.

Joi, precipitațiile mixte vor continua în regiunile estice și sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării, cu depuneri locale de polei.

Temporar, vor fi și intensificări ale vântului miercuri, în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală de 40-50 km/h.

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, meteorologii au emis Cod galben de ger de miercuri, ora 20:00, până joi, ora 10:00. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -19 și -9 grade, cele mai scăzute valori fiind în estul Transilvaniei.

În București, miercuri vremea va fi deosebit de rece la începutul zilei, dar valorile termice vor urca în jurul celor normale pe parcursul amiezii. Cerul va fi mai mult noros, iar în a doua parte a nopții se vor semnala precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 1 grad, iar cea minimă de -3…-2 grade.

Joi, regimul termic va reveni la valori normale pentru această perioadă, cu cer noros și precipitații slabe mixte dimineața, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa între 2 și 3 grade, iar cea minimă între -1 și 0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.