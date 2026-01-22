accident pe dn14 la copșa mică: un șofer a forțat o depășire

Un bărbat a ajuns la spital joi după-amiază în urma unui accident produs pe DN14 la ieșire din Copșa Mică spre Mediaș.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe DN14, la ieșirea din localitatea Copșa Mică spre Mediaș.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițișții rutieri au stabilit faptul cǎ în timp ce conducea un autoturism pe DN14, pe direcția Sibiu-Mediaș, un bărbat de 40 de ani din Mediaș s-ar fi angajat în depășirea unui autovehicul și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus, de către un bărbat de 58 de ani, din Copșa Mică”, informează Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, șoferul nevinovat a fost rănit. El a fost dus la spital de un echipaj SMURD. „Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe DN 14 la ieșire din Copșa Mică spre Mediaș la un accident rutier. La fața locului echipajul SMURD a acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 58 de ani care a suferit un traumatism cranian. Acesta a fost transportat conștient la CPU Mediaș”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier în acest moment este îngreunat.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.