al 3-lea ucigaș al lui kreiner, arestat preventiv: zuleam rămâne încarcerat / video

Cosmin Zuleam, cel de-al treilea ucigaș al omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a ajuns joi în fața judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia. Acesta a fost băgat în arest preventiv.

Cel de-al treilea criminal care l-a ucis pe Adrian Kreiner a fost adus joi în fața instanței. Cosmin Zuleam a fost prins în Indonezia cu ajutorul Interpol după mai bine de doi ani de la comiterea faptei, iar miercuri a ajuns în țară. În cursul serii, el a fost băgat în arest, iar joi la ora 13:00 a ajuns în fața judecătorilor, care au decis să îl aresteze preventiv.

„În baza art. 231 alin. 4, 7 Cod procedură penală, confirmă măsura arestării preventive a inculpatului ZULEAM COSTINEL-COSMIN, măsură dispusă prin încheierea penală nr. 105/CC/19.11.2023 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dos nr. 2711/85/2023. Confirmă executarea mandatului de arestare preventivă nr. 48/UP/2023 emis la data de 19.11.2023 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 2711/85/2023, pe o durată de 30 de zile începând cu data de 21.01.2026 până la 19.02.2026 inclusiv. Definitivă”, se arată în soluția pronunțată în ședință publică astăzi, 22.01.2026, ora 14:30.

Vă reamintim că Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani închisoare pentru omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie, pe când cei doi tovarăși ai lui au primit detențiune pe viață.

Sursa video: Alba24.ro