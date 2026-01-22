anaf pierde în instanță: sechestrul pe bunurile familiei iohannis, respins definitiv

Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi cererea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Decizia instanței este definitivă și vine după ce Tribunalul Sibiu respinsese, în noiembrie 2025, solicitarea ANAF de a pune sechestru pe proprietățile familiei Iohannis.

Potrivit Digi24, Curtea de Apel Alba Iulia a deliberat: „Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul statul român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov și apelul incident declarat de intimații Iohannis Klaus-Werner și Iohannis Carmen-Georgeta, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunțate de Tribunalul Sibiu… Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN… Fără cheltuieli de judecată.”

Surse din instanță au explicat că nu doar ANAF, ci și familia Iohannis a atacat sentința Tribunalului Sibiu, apelul soților Iohannis vizând unele considerații din decizia inițială. Admiterea apelurilor, atât a statului, cât și a familiei Iohannis, a fost legată de aceste aspecte.

ANAF ceruse măsuri asigurătorii pentru recuperarea unor sume datorate statului în legătură cu lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil din centrul municipiului Sibiu. Familia Iohannis a refuzat plata voluntară, iar instituția fiscală preluase anterior, conform legii, jumătatea de imobil deținută de Klaus Iohannis până în 2015, printr-un proces de moștenire vacante „culese” de stat.

Tribunalul Sibiu a admis, însă, cererea privind cealaltă jumătate a imobilului, pentru care trebuie recuperați banii din chirii, însă sechestrul asupra bunurilor familiei a fost respins.

Astfel, bunurile familiei Iohannis rămân neatinse, iar cererea ANAF de garantare a sumelor datorate statului nu a fost admisă.