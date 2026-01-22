bătrânel rănit grav de o mașină pe calea poplăcii din sibiu / video

Un eveniment rutier deosebit de grav a avut loc în seara zilei de joi, 22 ianuarie, pe Calea Poplăcii din municipiul Sibiu.
Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, o șoferiță în vârstă de 39 de ani, din județul Olt, în timp ce conducea o mașină, a surprins și accidentat un sibian în vârstă de 93 de ani, care traversa strada neregulamentar.
În urma impactului violent, pietonul a suferit un traumatism cranian sever și a fost găsit în stare de inconștiență. Echipajul SMURD l-a intubat și l-a transportat de urgență la spital.
Traficul rutier pe Calea Poplăcii se desfășoară îngreunat.
