campusul pentru învățământ dual de pe calea dumbrăvii, aproape finalizat: când va fi inaugurat

CON-A continuă lucrările la noul Campus integrat pentru învățământul dual, dezvoltat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
În cele 8 luni de șantier, structurile clădirilor au fost deja ridicate, iar anul acesta se lucrează intens la instalații, finisaje interioare și fațade. Contractul de proiectare și execuție are valoarea de 54 milioane lei (fără TVA) și este finanțat prin PNRR, cu termen de finalizare prevăzut la 14 luni, dar nu mai târziu de 31 mai 2026.
Potrivit site-ului Agenda Construcțiilor, campusul este dimensionat pentru 250 de elevi și studenți și se construiește pe un teren de 20.000 mp, situat pe Calea Dumbrăvii.
Acesta va include patru corpuri de clădire:
Corpul A – săli de curs și laboratoare
Corpul B – cantină și bibliotecă
Corpul C – aula și spațiu multifuncțional
Corpul D – cămin cu 150 de locuri
La sol se vor amenaja patru parcări cu 140 de locuri și două terenuri de sport (baschet – 627 mp, volei – 360 mp).
