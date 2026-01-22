cazul elevei bătute la școala 21 din sibiu: poliția a deschis dosar penal

Două eleve de la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu au agresat o altă fată chiar în incinta unității de învățământ. Evenimentul teribil a avut loc în urmă cu două săptămâni, însă poliția nu a fost sesizată. Oamenii legii au mers în control la școală și au deschis un dosar penal.

O elevă de la Școala nr. 21 a fost bătută de două colege în toaleta unității de învățământ. Agresiunea a avut loc în 9 ianuarie, dar abia acum cazul a ieșit la iveală. În timp ce conducerea școlii a decis să scadă notele la purtare elevelor agresive, poliția s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal. Până la acest moment, nicio persoană nu a depus plângere.

„Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate, fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale în consecință”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, prin Biroul Siguranță Școlară, va continua acțiunile preventive în colaborare cu unitățile de învățământ și instituțiile partenere, pentru asigurarea unui mediu educațional sigur.

