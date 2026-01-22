cincisprezece trasee tursib deviate temporar pe 23 ianuarie

Vineri, 23 ianuarie, între orele 09:50 și 10:20, sensul giratoriu din Piața Unirii va fi închis pentru circulație.
Ca urmare, autobuzele de pe traseele 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24 și 114 vor circula pe trasee deviate, pentru a evita zona afectată și a asigura continuitatea transportului public.
Traseul 1
Dus: Cimitir – Calea Dumbrăvii – str. Siretului – Calea Cisnădiei – str. Rahovei – B-dul M. Viteazu – str. Nicolaus Olahus – str. O.Goga – str. Avrig – str. B-dul.Victoriei – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Rusciorului – str. Lungă – Calea Șurii Mari – (Viile Sibiului) – Hornbach.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Piața Aurel Vlaicu 1, CEC
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Hornbach – Calea Șurii Mari – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Vasile Carlova – str. Transilvaniei – B-dul. Victoriei – str. Avrig – str. Argesului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piata Aurel Vlaicu – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii – Cimitir.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Alba Iulia, Casa Armatei, Lomonosov
- Autobuzele vor opri in toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 2
Dus: Scandia/S.C. Neveon – IRMES – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – str. Moldoveanu – str. Bâlea – B-dul Corneliu Coposu – pe sub podul gării – Gară – str. Regele Ferdinand – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Râului – Piața Cibin 3.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Poliție, Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Piața Cibin 3 – str. Lungă – str. Rusciorului – Tg. Fânului – str. N. Teclu – str. Regele Ferdinand – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Bâlea – str. Moldoveanu- B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – IRMES – Scandia/S.C. Neveon /Tăbăcărie
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Aida, Mirăslău
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 3
Staţia “Gară ” – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – str. Independenței – str. Constantin Noica – Calea Dumbrăvii – str. Nicolaus Olahus – str. Școala de Înot – str. Justiției – Bulevardul Victoriei – str. Andrei Șaguna – str. Sos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituţiei – pe sub podul gării – Gară.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Astra, Tribunei, Primărie, Teatru Gong
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 5
Dus: Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Avrig – B-dul Victoriei – str. Andrei Șaguna – str. Șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Costituției- B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – Pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – str. V. Cârlova – Transilvaniei – B-dul Victoriei – str. Avrig – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie 1.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 10
Dus: Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Costituției – B-dul C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Podului – Carpenului 2 (Tăbăcărie/Scandia).
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: (Tăbăcărie/Scandia) Carpenului 1 – str. Podului – str. Smârdan – str. Mr. Niță Octavian – str. Vasile Parvan – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul C. Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – Pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. Alba Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 11
Dus: Stația “Kaufland Arhitecților 1” – C. Cisnădiei – Cartierul Primăverii – C. Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Nicolaus Olahus – str. O. Goga – str. Avrig – B-dul. Victoriei – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Cedonia, Luptei, Moldoveanu, Poliție
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Vasile Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul Victoriei – str. Avrig – str. Argeșului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – B-dul Mihai Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – stația “Kaufland Arhitecților 2”.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Alba Iulia, Casa Armatei, Aida, Mirăslau, Peco Milea, Vasile Milea 2, Piața Rahova 2, Mihai Viteazu
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 12
Dus: Piața Rahova – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – pe sub Blocul Plombă – str. Constantin Noica – str. Revoluției – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – B-dul. C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – B-dul C. Coposu – Bâlea – Moldoveanu – B-dul. General Vasile Milea – Calea Dumbrăvii – B-dul M. Viteazu – Piața Rahova.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 13
Dus: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – Bâlea – Moldoveanu – B-dul. General Vasile Milea- Calea Dumbrăvii – Dumbrava – Muzeul Astra.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Muzeul Astra – Calea Dumbrăvii – pe sub Blocul Plombă – str. Constantin Noica – str. Revoluției – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 17
Dus: staţia „Săcel 1” – str. Săcel – str. Litovoi Vodă – str. Cristianului – str. Maramureșului – str. V. Cârlova – str. Transilvaniei – b-dul Victoriei – str. Andrei Șaguna – sos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – b-dul Coposu – Calea Gușteriței – str. Viitorului – Cartier Reșița.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: Cartier Reșița – str. Viitorului – str. Vulcan – Calea Gușteriței -B-dul Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – str. V. Cârlova – str. Maramureșului – str. D. Cantemir – str. Săcel – staţia „Săcel 1”.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 19
Dus: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – Calea Turnișorului – str. Frigoriferului – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Barcelona – str. Munchen – stația Marquardt.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Întors: stația Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Monaco – Str. Barcelona – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Frigoriferului – Calea Turnișorului – șos. A. Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 20
Dus: Tractorului – str. Tractorului – str. Câmpului – str. Măgheranului – str. Paris – str. Kiev – str. M. Kogălniceanu – Calea Turnișorului – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul âanului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – str. H. Oberth – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – str. Sibiului – Shopping City.
- Autobuzele nu vor mai deservi statiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean
- Autobuzele vor opri in toate statiile de pe traseul deviat
Întors: Shopping City – str. Sibiului – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. Alba Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – Calea Turnișorului – str. M. Kogălniceanu – str. Kiev – str. Paris- str. Măgheranului- str. Câmpului – str. Tractorului – Tractorului
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, A. Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 21
Dus: Stația Aeroport 1 – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.
- Autobuzele nu vor mai deservi statiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Judetean
- Autobuzele vor opri in toate statiile de pe traseul deviat
Întors: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – stația Aeroport 2.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna
- Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat
Traseul 22
Întors: Păltiniș – Calea Dumbrăvii – B-dul. Mihai Viteazul – str. Nicolae Iorga – str. Moldoveanu – str. Bâlea – B-dul. Corneliu Coposu – pe sub podul Garii – Gară.
- Autobuzul nu va mai deservi stațiile: Piața Aurel Vlaicu 1, Teatru
Traseul 24
Dus: Marquardt – str. Munchen – Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. V. Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul Victoriei – stânga pe str. A. Șaguna – A. Șaguna.
Traseul 114
Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – Str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – şos. Alba Iulia – str. Vasile Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul. Victoriei – str. Avrig – str. Argeșului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ştefan cel Mare – Irmes.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Alba Iulia, Casa Armatei
- Autobuzele vor opri în toate statiile de pe traseul deviat
