cincisprezece trasee tursib deviate temporar pe 23 ianuarie

Vineri, 23 ianuarie, între orele 09:50 și 10:20, sensul giratoriu din Piața Unirii va fi închis pentru circulație.

Ca urmare, autobuzele de pe traseele 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24 și 114 vor circula pe trasee deviate, pentru a evita zona afectată și a asigura continuitatea transportului public.

Traseul 1

Dus: Cimitir – Calea Dumbrăvii – str. Siretului – Calea Cisnădiei – str. Rahovei – B-dul M. Viteazu – str. Nicolaus Olahus – str. O.Goga – str. Avrig – str. B-dul.Victoriei – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Rusciorului – str. Lungă – Calea Șurii Mari – (Viile Sibiului) – Hornbach.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Piața Aurel Vlaicu 1, CEC

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Hornbach – Calea Șurii Mari – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Vasile Carlova – str. Transilvaniei – B-dul. Victoriei – str. Avrig – str. Argesului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piata Aurel Vlaicu – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii – Cimitir.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Alba Iulia, Casa Armatei, Lomonosov

Autobuzele vor opri in toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 2

Dus: Scandia/S.C. Neveon – IRMES – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – str. Moldoveanu – str. Bâlea – B-dul Corneliu Coposu – pe sub podul gării – Gară – str. Regele Ferdinand – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Râului – Piața Cibin 3.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Poliție, Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Piața Cibin 3 – str. Lungă – str. Rusciorului – Tg. Fânului – str. N. Teclu – str. Regele Ferdinand – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Bâlea – str. Moldoveanu- B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – IRMES – Scandia/S.C. Neveon /Tăbăcărie

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Aida, Mirăslău

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 3

Staţia “Gară ” – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – str. Independenței – str. Constantin Noica – Calea Dumbrăvii – str. Nicolaus Olahus – str. Școala de Înot – str. Justiției – Bulevardul Victoriei – str. Andrei Șaguna – str. Sos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituţiei – pe sub podul gării – Gară.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Astra, Tribunei, Primărie, Teatru Gong

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 5

Dus: Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Avrig – B-dul Victoriei – str. Andrei Șaguna – str. Șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Costituției- B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – Pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – str. V. Cârlova – Transilvaniei – B-dul Victoriei – str. Avrig – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie 1.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 10

Dus: Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Costituției – B-dul C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Podului – Carpenului 2 (Tăbăcărie/Scandia).

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: (Tăbăcărie/Scandia) Carpenului 1 – str. Podului – str. Smârdan – str. Mr. Niță Octavian – str. Vasile Parvan – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul C. Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – Pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. Alba Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 11

Dus: Stația “Kaufland Arhitecților 1” – C. Cisnădiei – Cartierul Primăverii – C. Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Nicolaus Olahus – str. O. Goga – str. Avrig – B-dul. Victoriei – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Cedonia, Luptei, Moldoveanu, Poliție

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Vasile Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul Victoriei – str. Avrig – str. Argeșului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – B-dul Mihai Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – stația “Kaufland Arhitecților 2”.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Alba Iulia, Casa Armatei, Aida, Mirăslau, Peco Milea, Vasile Milea 2, Piața Rahova 2, Mihai Viteazu

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 12

Dus: Piața Rahova – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – pe sub Blocul Plombă – str. Constantin Noica – str. Revoluției – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – B-dul. C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – B-dul C. Coposu – Bâlea – Moldoveanu – B-dul. General Vasile Milea – Calea Dumbrăvii – B-dul M. Viteazu – Piața Rahova.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 13

Dus: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – Bâlea – Moldoveanu – B-dul. General Vasile Milea- Calea Dumbrăvii – Dumbrava – Muzeul Astra.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Muzeul Astra – Calea Dumbrăvii – pe sub Blocul Plombă – str. Constantin Noica – str. Revoluției – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 17

Dus: staţia „Săcel 1” – str. Săcel – str. Litovoi Vodă – str. Cristianului – str. Maramureșului – str. V. Cârlova – str. Transilvaniei – b-dul Victoriei – str. Andrei Șaguna – sos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – b-dul Coposu – Calea Gușteriței – str. Viitorului – Cartier Reșița.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: Cartier Reșița – str. Viitorului – str. Vulcan – Calea Gușteriței -B-dul Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – str. V. Cârlova – str. Maramureșului – str. D. Cantemir – str. Săcel – staţia „Săcel 1”.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 19

Dus: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – Calea Turnișorului – str. Frigoriferului – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Barcelona – str. Munchen – stația Marquardt.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Întors: stația Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Monaco – Str. Barcelona – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Frigoriferului – Calea Turnișorului – șos. A. Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 20

Dus: Tractorului – str. Tractorului – str. Câmpului – str. Măgheranului – str. Paris – str. Kiev – str. M. Kogălniceanu – Calea Turnișorului – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul âanului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – str. H. Oberth – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – str. Sibiului – Shopping City.

Autobuzele nu vor mai deservi statiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Județean

Autobuzele vor opri in toate statiile de pe traseul deviat

Întors: Shopping City – str. Sibiului – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. Alba Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – Calea Turnișorului – str. M. Kogălniceanu – str. Kiev – str. Paris- str. Măgheranului- str. Câmpului – str. Tractorului – Tractorului

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, A. Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 21

Dus: Stația Aeroport 1 – șos. Alba Iulia – str. Turismului – str. Ion Neculce – str. Malului – Piața Cibin – str. Cibinului – str. Târgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Autobuzele nu vor mai deservi statiile: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Judetean

Autobuzele vor opri in toate statiile de pe traseul deviat

Întors: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – pod Neculce – str. Ion Neculce – str. Turismului – șos. A. Iulia – stația Aeroport 2.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Parcul Tineretului, Sala Thalia, Zidul Cetății, Andrei Șaguna

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseul deviat

Traseul 22

Întors: Păltiniș – Calea Dumbrăvii – B-dul. Mihai Viteazul – str. Nicolae Iorga – str. Moldoveanu – str. Bâlea – B-dul. Corneliu Coposu – pe sub podul Garii – Gară.

Autobuzul nu va mai deservi stațiile: Piața Aurel Vlaicu 1, Teatru

Traseul 24

Dus: Marquardt – str. Munchen – Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. V. Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul Victoriei – stânga pe str. A. Șaguna – A. Șaguna.

Traseul 114

Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – Str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – şos. Alba Iulia – str. Vasile Cârlova – str. Transilvaniei – B-dul. Victoriei – str. Avrig – str. Argeșului – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ştefan cel Mare – Irmes.