csc șelimbăr a transferat definitiv un atacant de la fc hermannstadt

Fostul atacant al lui FC Hermannstadt, Patrick Vuc (21 ani) a semnat pentru un an și jumătate cu echipa de eșalon secund, CSC 1599 Șelimbăr.

Patrick Vuc a fost anunțat în iarnă că nu mai intră în planurile noului antrenor de la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu. Atacantul nu a fost inclus nici în lotul pentru cantonamentul din Antalya.

Astfel, Patrik Vuc a semnat cu divizionara secundă CSC 1599 Șelimbăr un contract valabil pentru un sezon și jumătate. Vuc este al doilea jucător venit la Șelimbăr în această iarnă de la Sibiu, după Ianis Mihart. De asemenea, R. Călugăr a revenit la CSC, după ce a făcut cantonamentul de iarnă cu echipa lui Dorinel Munteanu.

Născut în Germania, Vuc a bifat 6 prezențe în Superligă în prima parte a sezonului, totalizând doar 120 de minute pe teren.

Patrick s-a format în fotbalul german, unde la nivel de copii și juniori a evoluat pentru Waiblingen, Bernhausen, Böblingen, Reutlingen. ”M-am născut și am copilărit în Germania, am jucat acolo toată viața. Pot să zic că fotbalul din Germania este unul bun, dar este axat pe fizic, în România e mai mult pe tehnică și sper să mă adaptez cât mai repede” spunea atacantul vara trecută, în momentul în care a iscălit cu FC Hermannstadt.

Noul atacant al Șelimbărului are pe CV echipe ca VFB Stuttgart II, Gr. Fürth II și SGV Freiberg. El va suplini la ”călăreții roșii” plecarea lui Sergiu Jurj la Chindia. Sorin Șerban a părăsit și el ”călăreții roșii” și a mers la FC Bihor.