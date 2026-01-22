cum decurg lucrările pe ”ciotul” lipsă de pe autostrada sibiu - nădlac: mobilizare impresionantă la tunelurile pentru urși / video

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat miercuri că lucrările la secțiunea Margina–Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva progresează conform planului.

Stadiul fizic al secțiunii a ajuns la 52%, iar constructorii români și bosniaci sunt mobilizați masiv, având ca obiectiv finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an.

Tunelul 1 are cele două galerii de 415 m și 367,5 m deja străpunse. Au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă, iar în prezent se montează hidroizolația, drenurile laterale și se desfășoară lucrări de cămășuire a galeriilor.

Tunelul 2, pe sensul Nădlac – Sibiu, a atins 660 m excavați din totalul de 1.985 m, antreprenorul lucrând simultan din 6 puncte pentru a maximiza randamentul. Pe sensul Sibiu – Nădlac s-au excavat 796 m din 1.825 m. Constructorii sunt mobilizați cu 554 de muncitori și operatori, precum și 203 utilaje și echipamente specializate.

Primul tunel UMB a fost finalizat pe 10 noiembrie 2025 pentru galeria Lugoj – Deva, iar galeria Deva – Lugoj a fost terminată la sfârșitul lunii iulie 2025. La finalul lunii noiembrie 2025, stadiul fizic al întregului șantier era de 44%.

Proiectul, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR. Odată finalizată secțiunea Margina – Holdea, circulația pe autostradă va fi neîntreruptă pe o distanță de peste 360 km, de la Boița la Nădlac.