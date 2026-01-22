descoperire neașteptată: vaccinul împotriva zonei zoster încetinește îmbătrânirea

Vaccinurile sunt cunoscute în principal pentru rolul lor în prevenirea bolilor infecțioase, însă cercetările recente arată că efectele lor ar putea fi mult mai ample decât se credea până acum.

Un studiu realizat de gerontologii Jung Ki Kim și Eileen Crimmins, de la Universitatea din California de Sud, sugerează că există o legătură directă între vaccinul împotriva zonei zoster și procesul de îmbătrânire biologică. Potrivit cercetării, persoanele vaccinate tind să îmbătrânească mai lent din punct de vedere biologic, relatează Science Alert.

Potrivit Mediafax, analiza a inclus peste 3.800 de persoane din Statele Unite, toate cu vârsta de peste 70 de ani. Participanții care au primit vaccinul anti-zoster după vârsta de 60 de ani au înregistrat scoruri semnificativ mai bune la indicatorii de îmbătrânire biologică față de cei care nu s-au vaccinat. Acești indicatori sunt calculați pe baza unor markeri biologici complecși, care oferă o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate și a ritmului de îmbătrânire celulară.

Inflamația, un rol-cheie

Un element central al studiului este inflamația cronică, considerată un factor major de risc pentru afecțiuni grave precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, demența și alte boli asociate vârstei înaintate. Cercetătorii au constatat că persoanele vaccinate prezentau niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori, ceea ce indică o reducere a inflamației de fond din organism.

Specialiștii explică acest efect prin faptul că vaccinul previne reactivarea virusului varicelo-zosterian, responsabil de apariția zonei zoster. În lipsa acestor episoade, sistemul imunitar este mai puțin solicitat, iar procesele inflamatorii pe termen lung pot fi diminuate.

Deși concluziile sunt încurajatoare, autorii atrag atenția că studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relație cauzală directă. Cu toate acestea, rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări anterioare care au asociat vaccinarea împotriva zonei zoster cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și afecțiuni neurologice.

Ce urmează

Primul vaccin împotriva zonei zoster a fost aprobat în Statele Unite în anul 2006, iar formulele mai noi ar putea aduce beneficii suplimentare. Oamenii de știință subliniază că doar studii ample, desfășurate pe termen lung, vor putea confirma cu certitudine impactul real al vaccinului asupra procesului de îmbătrânire biologică.

