„dincolo de uitare”, premiera teatrului radu stanca ce vorbește fără menajamente despre boală, grijă și iubire

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invită publicul la avanpremiera și premiera spectacolului „Dincolo de uitare”, regizat de Cosmin Stănilă.
Avanpremiera va avea loc pe 7 februarie, iar premiera pe 8 februarie, ambele începând la ora 17:00, la Sala Studio. În distribuție se regăsesc actorii Diana Lazăr și Radu Costea.
Ioana Dobrescu, cunoscuta actriță, este diagnosticată cu demență. Fiul ei, Cristi, alege să se întoarcă acasă pentru a o îngriji, neglijându-și propria viață. Boala Ioanei e înfruntată de cei doi cu umor și curaj, însă provoacă întrebări despre grijă, iubire și demnitate.
„Mă bucur că putem oferi publicului ocazia să descopere această creație semnată de Cosmin Stănilă, cu doi actori remarcabili, Diana Lazăr și Radu Costea, într-un spectacol care vorbește despre demnitate, iubire și nevoia de a rămâne aproape de celălalt atunci când viața devine greu de dus. Un spectacol care are umor, lumină, are poezie și multă, multă normalitate. Vă invit la Sala Studio, la avanpremiera din 7 februarie și la premiera din 8 februarie”, Constantin Chiriac, director general TNRS.
Biletele sunt puse în vânzare online, pe www.tnrs.ro, și la Agenția Teatrală din Sibiu.
Dincolo de uitare
un spectacol de Cosmin Stănilă
cu Diana Lazăr și Radu Costea
Regie și text: Cosmin Stănilă
Muzica originală: Radu Dogaru
Consultant scenografie: Oana Micu
Sufleur: Sanda Anastasof
Regie tehnică: Ștefan Bucșa
Sunet: Alex Androniciuc
Lumini: Sergiu Pașcalău
Cabine: Angelica Ognean
Recuzită: Nicolae Dogaru
Video: Claudiu Mihăilescu
Manageri proiect: Claudia Maior și Denisa Bar
Ultima oră
- S-a aprobat: Guvernul a dat undă verde preluării de către Primărie a Spitalului CF Sibiu acum 2 minute
- Proiectul senatoarei Ruxandra Cibu Deaconu, pentru accesul cluburilor pe terenurile de sport din școli, respins de Primăria Sibiu / video acum 6 minute
- Al 3-lea ucigaș al lui Kreiner, arestat preventiv: Zuleam rămâne încarcerat / video acum 19 minute
- Accident pe DN14 la Copșa Mică: un șofer a forțat o depășire acum 27 de minute
- Încă două transferuri pentru FC Hermannstadt. ”Ne-am înțeles cu jucătorii” / video acum 28 de minute