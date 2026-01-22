„dincolo de uitare”, premiera teatrului radu stanca ce vorbește fără menajamente despre boală, grijă și iubire

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invită publicul la avanpremiera și premiera spectacolului „Dincolo de uitare”, regizat de Cosmin Stănilă.

Avanpremiera va avea loc pe 7 februarie, iar premiera pe 8 februarie, ambele începând la ora 17:00, la Sala Studio. În distribuție se regăsesc actorii Diana Lazăr și Radu Costea.

Ioana Dobrescu, cunoscuta actriță, este diagnosticată cu demență. Fiul ei, Cristi, alege să se întoarcă acasă pentru a o îngriji, neglijându-și propria viață. Boala Ioanei e înfruntată de cei doi cu umor și curaj, însă provoacă întrebări despre grijă, iubire și demnitate.

„Mă bucur că putem oferi publicului ocazia să descopere această creație semnată de Cosmin Stănilă, cu doi actori remarcabili, Diana Lazăr și Radu Costea, într-un spectacol care vorbește despre demnitate, iubire și nevoia de a rămâne aproape de celălalt atunci când viața devine greu de dus. Un spectacol care are umor, lumină, are poezie și multă, multă normalitate. Vă invit la Sala Studio, la avanpremiera din 7 februarie și la premiera din 8 februarie”, Constantin Chiriac, director general TNRS.

Biletele sunt puse în vânzare online, pe www.tnrs.ro, și la Agenția Teatrală din Sibiu.



Dincolo de uitare

un spectacol de Cosmin Stănilă

cu Diana Lazăr și Radu Costea

Regie și text: Cosmin Stănilă

Muzica originală: Radu Dogaru

Consultant scenografie: Oana Micu

Sufleur: Sanda Anastasof

Regie tehnică: Ștefan Bucșa

Sunet: Alex Androniciuc

Lumini: Sergiu Pașcalău

Cabine: Angelica Ognean

Recuzită: Nicolae Dogaru

Video: Claudiu Mihăilescu

Manageri proiect: Claudia Maior și Denisa Bar