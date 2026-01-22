dorinel munteanu primește întăriri: fc hermannstadt transferă un jucător din israel

Aviel Yosef Zargari, în vâstă de 23 de ani, mijlocaș defensiv legitimat la Beitar Ierusalim, este așteptat să semneze cu FC Hermannstadt.

Fotbalistul israelian se află în ultimele șase luni de contract cu formația din Ierusalim și, potrivit presei locale, și-a luat deja rămas bun de la colegi și de la staff-ul tehnic.

Aviel Yosef Zargari, aproape de semnătura cu FC Hermannstadt

Potrivit GSP.ro, FC Hermannstadt traversează o perioadă complicată în clasament, iar antrenorul Dorinel Munteanu a solicitat întăriri pentru a redresa situația echipei. Una dintre soluțiile identificate este Aviel Yosef Zargari, jucător venit liber în vara anului 2025 de la Maccabi Haifa, care a decis să-și rezilieze contractul cu Beitar Ierusalim, în condițiile în care nu mai intra în planurile antrenorului.

Considerat la doar 17 ani drept unul dintre cei mai promițători mijlocași defensivi din Israel, Zargari are două selecții la echipa națională, însă în actualul sezon a evoluat foarte puțin.

Mijlocașul nu a mai jucat de aproximativ patru luni și a adunat doar 122 de minute în campionat. La FC Hermannstadt, acesta ar urma să acopere postul rămas liber după despărțirea de Ciprian Biceanu.

„Aviel Zargari a ajuns la baza de antrenament pentru a-și lua rămas bun de la jucătorii echipei Beitar Jerusalem și de la staff-ul echipei. Jucătorul, care a fost semnat vara trecută pentru un al doilea mandat la echipa sa de tineret, a decis să ceară plecarea, având în vedere că nu se află în planurile echipei. Beitar i-a urat stimatului mijlocaș mult succes și crede că va reuși în România, unde se transferă pentru a juca la echipa Hermannstadt, aflată pe locul 15”, se arată în presa locală.

Până în acest moment, FC Hermannstadt a oficializat trei transferuri în această iarnă: Eduard Florescu, Christ Afalna și Bozhidar Chorbadzhiyski. Transferul lui Aviel Yosef Zargari ar putea fi următoarea mutare importantă a sibienilor în tentativa de a ieși din zona periculoasă a clasamentului.

