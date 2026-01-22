elevii din cisnădie cer un traseu mai bun al autobuzelor către sibiu: primăria și tursib caută soluții și variante

Peste o sută de persoane au semnat o petiție prin care solicită introducerea unui traseu direct de transport public Cisnădie – Sibiu – Prefectură, cu sosire în municipiul Sibiu cel târziu la ora 07:35 și cu retur după-amiaza, cu plecare începând cu ora 14:00. Traseul ar urma să fie destinat în principal elevilor care fac naveta zilnic pentru a ajunge la școală.

Mai mulți elevi din Cisnădie au semnalat că nu ajung la timp la cursuri din cauza întârzierilor frecvente ale autobuzelor Tursib care circulă pe ruta Cisnădie–Sibiu. Petiția online a strâns peste 100 de semnături până la data de 22 ianuarie.

„Au fost analizate două scenarii”

Oana Ungur, administrator public al orașului Cisnădie, responsabilă de optimizarea traseelor și a orarelor de transport, afirmă că problema a fost analizată încă înainte de inițierea petiției, fiind luate în calcul două scenarii pentru reducerea întârzierilor elevilor care fac naveta pe ruta Cisnădie – Sibiu.

„Înainte de a veni petiția, am avut discuții cu cei de la Tursib. Linia 580 avea o descărcare la Prefectură, însă acest lucru îngreuna traseul. În prezent, analizăm posibilitatea prelungirii unui traseu, cu stație la Teatru, echivalentă cu stația de pe Șaguna. Suntem în analize tehnice pentru a vedea cum poate fi implementată această soluție. Ea ar urma să fie aplicată cu precădere dimineața, pentru elevi, și la orele la care aceștia ies de la cursuri.

Citește și: Tursib anunță îmbunătățiri pe liniile metropolitane: patru stații noi în Cisnădie și Veștem și trasee modificate

În ceea ce privește linia 581, Primăria Cisnădie dispune de două autobuze metropolitane. În funcție de datele tehnice, vom susține varianta care influențează cel mai puțin traficul și care este cea mai utilă comunității. Am luat în calcul două scenarii pentru a vedea care este cea mai bună soluție”, a precizat Oana Ungur, a explicat Oana Ungur.

Aceasta a mai precizat că reprezentanții Tursib analizează în prezent solicitările formulate, iar o decizie ar putea fi luată în perioada următoare. „Cei de la Tursib ne-au spus că analizează cu claritate aceste două solicitări. Sper ca la începutul săptămânii viitoare să ajungem la un acord, astfel încât soluția să fie agreată și de operatorul de transport. La începutul săptămânii viitoare vom avea o soluție finală”, a mai spus administratorul public.

Modificări deja operate în transportul metropolitan

Administratorul public amintește că autoritățile locale sunt în legătură permanentă cu locuitorii din Cisnădie și încearcă să sincronizeze cât mai bine liniile de transport din Sibiu cu capetele de linie ale traseelor metropolitane. Din luna decembrie au fost operate mai multe modificări: au fost introduse trei stații noi, iar alte două stații au fost relocate, în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor.

De asemenea, traseul liniei 580 a fost modificat ușor, pentru a ajunge într-o altă zonă de descărcare din Sibiu, oprindu-se în prezent la Piața Rahova, unde există legături către alte zone ale orașului.

Totodată, autoritățile sunt în discuții pentru încheierea unui protocol care să permită elevilor să își ridice cardurile de transport de la unitățile de învățământ din Cisnădie, iar pensionarilor să le ridice de la Primăria orașului Cisnădie, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Sibiu.

Primăria orașului Cisnădie a creat și un grup de WhatsApp dedicat comunicării cu cetățenii, pentru a identifica, împreună cu aceștia, cele mai bune soluții.

Tursib analizează solicitările

Reprezentanții Tursib transmit că toate solicitările și propunerile privind transportul public sunt colectate, centralizate și analizate, urmând a fi implementate dacă sunt identificate soluții tehnice și resursele necesare.

„Tursib colectează solicitările și propunerile tuturor persoanelor și instituțiilor cu privire la transportul public, le centralizează și le analizează. În condițiile în care, în urma analizei, solicitarea este fezabilă și se pot găsi resursele necesare pentru a putea fi implementată, modificarea este ulterior pusă în practică. Ca atare, și această solicitare va intra pe fluxul de analiză, urmând să fie implementată în cazul în care se identifică modalitatea tehnică și resursele necesare”, a transmis Raluca Racz, purtător de cuvânt al Tursib.